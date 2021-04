In futuro i malati saranno vaccinati con una dose

In Svizzera, le persone che hanno contratto il Covid 19 in futuro devono essere vaccinate solo con una dose. Il governo ha modificato di conseguenza la sua raccomandazione per i vaccini di Biontech/Pfizer e Moderna.

Per le persone con Covid-19 confermato la vaccinazione è ora raccomandata solo sei mesi dopo l’infezione. Si fanno delle eccezioni per le persone particolarmente a rischio, che dovrebbero continuare ad essere vaccinate dopo tre mesi.

Ora lo si raccomanda anche per le donne incinte che hanno una malattia cronica o a rischio di esposizione, per esempio se lavorano nel settore sanitario. Gli esperti non raccomandano ancora una vaccinazione generale per le donne incinte a causa della mancanza di dati.