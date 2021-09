Quanto conta un Cantone nella Berna federale? È attorno a questa domanda che si concentra lo studio sulla ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale basato sugli scenari dell’evoluzione demografica elaborati dall’Ufficio federale di statistica (UST). Secondo i calcoli di Oscar Mazzoleni e Andrea Pilotti dell’Osservatorio della vita politica regionale (OVPR) dell’Università di Losanna relativi ai prossimi trent’anni, il Ticino non disporrebbe più alle elezioni del 2051 di 8 seggi, ma di soli 6 (su 200). In proporzione, nessun altro cantone svizzero (con l’eccezione di Neuchâtel) si troverebbe di fronte ad una perdita di tale entità. Dati alla mano, Mazzoleni e Pilotti rilevano che «negli ultimi anni la popolazione ticinese ha subito dei continui cali, mentre nel suo complesso la Svizzera continua a caratterizzarsi per un aumento del numero dei suoi abitanti. I recenti dati riguardanti il 2020 confermano una tendenza in atto dal 2017 che vede il Ticino fra i rari cantoni contraddistinti da una continua diminuzione della propria popolazione residente». Se finora quindi l’impatto di questo calo demografico in Ticino non ha avuto ripercussioni sulla ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale, «non è per nulla scontato che ciò avvenga ancora in futuro». Di contro, nel caso si confermasse lo scenario demografico dell’UST con la maggiore crescita della popolazione in Svizzera, il Ticino subirebbe il calo di un solo seggio.