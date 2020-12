I due uomini, di 27 e 29 anni, sono stati posti in detenzione preventiva e, secondo la nota, sono anche sospettati di aver estorto 10’000 franchi a una donna di Langenthal lo scorso dicembre.

Il modus operandi escogitato dai due lestofanti prevede una telefonata alla persona presa di mira per metterla in guardia contro presunti furti, affermando poi di aver trovato il loro indirizzo o il loro codice bancario tra gli effetti personali dei criminali. Convincono poi le vittime a ritirare il denaro e altri valori dalla banca in cui sono custoditi e di consegnarlo agli agenti affinché sia al sicuro.