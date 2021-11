Un kosovaro di 30 anni proveniente dalla Germania è stato arrestato ieri a Oberkulm, in Argovia. L’uomo voleva ritirare contanti e oggetti di valore presso un’anziana signora, ma la donna insospettita ha informato la polizia. L’uomo arrestato fa parte di una banda di truffatori che si fingono poliziotti: questi sono stati molto attivi durante il fine settimana, scrive oggi in una nota la polizia argoviese.

Nel caso in questione, sconosciuti hanno chiamato l’anziana donna e spacciandosi per agenti di polizia le hanno detto che dei ladri erano nelle vicinanze e che i suoi beni non erano al sicuro.