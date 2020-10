Immagini che fanno discutere, ma soprattutto indignare: un centro commerciale preso d’assalto da numerosi clienti, con assembramenti stile «Black Friday» negli Stati Uniti. Piccolo particolare: non siamo negli USA in tempi normali, ma in Svizzera in piena pandemia. Alle prese con la seconda ondata e con numerosi cantoni che chiedono a gran voce misure più severe al Consiglio federale, lo Shoppi Tivoli di Spreitenbach, nel canton Argovia, celebra il suo 50. anniversario. La gente risponde «presente». In massa, attirata dai festeggiamenti e dai possibili affari in tempo di crisi. «Senza distanziamento sociale e in molti casi nessuna mascherina», denuncia al «Blick» un lettore, mentre un altro commenta su Twitter: «Una cosa del genere mi fa solo arrabbiare e mi lascia senza parole». L’immagine ha fatto il giro dei social e non sono mancate le critiche. Tra i momenti più «inquietanti», c’è stato quello in cui un cannone ha sparato in aria dei buoni sconto e la gente si è accalcata per recuperarli. L’amministratore delegato Patrick Stäuble non ha nascosto di aver sottovalutato la situazione: «Un’immagine non rappresenta quanto avvenuto durante la giornata. Col senno di poi, è stato un errore sottovalutare l’effetto affollamento - ha detto al «Blick» -. Abbiamo deciso di celebrare l’anniversario quando il numero dei contagi si era normalizzato. Non ci sembrava rischioso, visto che non ci sono state infezioni nei centri commerciali», ha spiegato Stäuble. Secondo l’amministratore delegato venerdì non c’è stata nessuna ressa, ma sabato il quadro è cambiato. Alcuni eventi in programma per domenica, come il cannone che lancia i biglietti, sono stati annullati.