(Aggiornato alle 16.23) Quasi 1.000 oppositori delle misure anti-Covid si sono riuniti oggi pomeriggio nella zona pedonale di Sciaffusa per dimostrare contro le imposizioni delle autorità. Per principio, nessuno indossava una mascherina. La polizia, pur presente in forze, non è intervenuta.

I manifestanti hanno occupato il centro della cittadina, facendo un rumore assordante con campanacci e fischietti. Tutto si è comunque svolto in modo pacifico, anche perché le forze dell’ordine hanno rinunciato a sgomberare la zona.

La città aveva in un primo tempo rilasciato un’autorizzazione di manifestare. Giovedì aveva però revocato il permesso affermando che non si potevano escludere problemi sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico. Il municipio temeva inoltre che non sarebbero stati rispettati i requisiti imposti dall’autorità federale, a partire dall’obbligo della mascherina in occasione di assembramenti, come successo in dimostrazioni analoghe ad Altorf (UR) e Liestal (BL).

Sulle reti sociali gli oppositori alle restrizioni hanno però invitato a recarsi ugualmente a Sciaffusa.

La polizia: «Non c’è rimedio contro l’irragionevolezza»

«Non c’è rimedio contro l’irragionevolezza»: lo ha scritto la polizia cantonale di Sciaffusa, che non è intervenuta per disperdere una dimostrazione di quasi 1000 persone che protestavano contro le restrizioni anti-Covid.

«Alle 14.25 c’erano 925 persone alla manifestazione non autorizzata a Sciaffusa», scrivono le forze dell’ordine in un tweet. «Ci sono anche bambini e cani. La gran parte non indossa mascherine. L’atmosfera è pacifica. Anche noi rimaniamo tranquilli. Non c’è rimedio contro l’irragionevolezza».

©CdT.ch - Riproduzione riservata