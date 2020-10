(Aggiornato alle 16.09) Un migliaio di lavoratori del settore sanitario ha dimostrato nel pomeriggio a Berna per chiedere migliori condizioni di lavoro. La polizia ha dovuto intervenire per tenere a bada i «corona-scettici» che han tentato di disturbare la manifestazione autorizzata.

Un centinaio di contrari alle misure di protezione si erano riuniti sulla Piazza federale poco dopo mezzogiorno per un raduno non autorizzato. Hanno ignorato l’obbligo di indossare le mascherine, così come la richiesta della polizia di far posto alla manifestazione autorizzata. Sono quindi stati spinti verso i margini della piazza, da dove hanno lanciato petardi e scandito slogan.

La dimostrazione odierna, organizzata dall’»Alleanza per il personale sanitario», è stata la conclusione della settimana d’azione nazionale di protesta del personale della sanità. Come nelle azioni svolte in varie parti della Svizzera da lunedì, gli operatori sanitari hanno avanzato tre richieste. La prima è un «bonus Corona», cioè uno stipendio mensile aggiuntivo. «Durante la prima ondata di Covid-19, abbiamo lavorato spesso 24 ore su 24», ha detto l’operatrice sanitaria Silvia Dragoi.

Un’altra richiesta è quella di migliori condizioni di lavoro e l’abolizione dei limiti di tempo per l’assistenza. «Siamo costantemente a corto di tempo, quindi non possiamo fornire ai pazienti le cure di cui hanno bisogno. Molti di noi sono emotivamente esausti», ha detto l’infermiera Liridona Dizdari. La metà degli infermieri lascia la professione durante la loro vita lavorativa, in parte a causa di questo.

E infine, gli operatori sanitari hanno chiesto più diritti sul posto di lavoro, come ad esempio maggiori diritti di partecipazione e una migliore protezione.

Laurentina Vais, esperta di salute, ha criticato la mancanza di riconoscimento per le persone che danno molto fisicamente ed emotivamente, sette giorni su sette. Questa lacuna porta alla delusione, all’abbandono della professione e all’esaurimento.

«Che ne dite di applaudire i militari e di mettere i 18 miliardi di franchi nell’assistenza infermieristica», si leggeva su uno degli striscioni. Mentre un altro chiedeva «la fine dei risparmi a spese degli infermieri e dei pazienti».

L’Alleanza riunisce il Sindacato dei servizi pubblici (VPOD-SSP), l’Associazione svizzera degli infermieri (ASI) e il sindacato Syna. Altre organizzazioni, come la Federazione svizzera delle ostetriche (FSSF) e il sindacato Unia, hanno aderito alla mobilitazione.

