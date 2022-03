Circa 40.000 persone hanno manifestato questa mattina a Zurigo contro la guerra in Ucraina. Hanno chiesto un immediato cessate il fuoco, negoziati diplomatici e il ritiro delle truppe russe.

I partecipanti, con il motto «Pace ora», hanno sfilato per lo più in silenzio dal Platzspitz vicino al Museo nazionale svizzero (Landesmuseum) fino alla piazza della Sechseläuten. Al corteo hanno preso parte persone di tutte le età, comprese molte famiglie con bambini. Molti portavano cartelli con scritto «Stop Putin» o bandiere ucraine. Si potevano anche vedere delle colombe della pace fatte in casa.

Un bambino teneva un cartello sul quale si poteva leggere «Per favore niente guerra signor presidente, piuttosto dolci e palloncini». Su un altro striscione vi era scritto «Non un centesimo all’assassino - tagliate le condotte». Una giovane famiglia con una carrozzina ha confessato in inglese «Siamo russi, ci vergogniamo, perdonateci, salvate l’Ucraina».

L’appello alla manifestazione autorizzata è stato lanciato, tra gli altri, da sindacati, PS e Verdi. Gli organizzatori si aspettavano fino a 20.000 partecipanti, ma al raduno finale hanno stimato che ci fossero più di 40.000 persone. Non ci sono stati incidenti.

Chiudere il rubinetto dei soldi a Putin

I partecipanti hanno chiesto la cessazione delle ostilità, negoziati per una soluzione politica e misure per il disarmo e il controllo delle armi. Hanno anche sollecitato controlli efficaci sul commercio di materie prime, molte delle quali passano attraverso la Svizzera. Solo così si può arrivare a fare in modo che la guerra non venga finanziata da qui.

Vari oratori hanno anche parlato contro il riarmo. Questo non porterebbe la pace, ma renderebbe solo l’industria delle armi profittatrice della guerra.

Vania Alleva, presidente del sindacato Unia, ha detto che la guerra di Putin è una guerra criminale di aggressione che non può essere giustificata da nulla. Ha chiesto che i rifugiati di guerra siano accolti in Svizzera senza riserve.

L’autore russo Mikhail Shishkin, che vive a Zurigo, ha sottolineato che «la Russia non è Putin». Secondo lui Putin detesta gli ucraini perché hanno scelto la via della democrazia. Ma ha anche detto che il presidente avrebbe potuto essere fermato, per esempio boicottando i giochi olimpici di Sochi.

Mattea Meyer, copresidente del PS, ha chiesto di chiudere ora il rubinetto dei soldi di Putin. Il consigliere nazionale Balthasar Glättli (Verdi) ha sottolineato che «finché continuiamo a comprare materie prime dalla Russia, non abbiamo fatto tutto il possibile per fermare questa guerra».

La grande manifestazione ha causato perturbamenti del traffico, soprattutto tra la stazione centrale e il Bellevue, ma anche sulle strade di accesso al centro della città. La polizia ha raccomandato di evitare di recarsi in questa zona.

A San Gallo in 1.500 per la pace

Circa 1.500 persone hanno manifestato oggi a San Gallo per la pace e contro la guerra in Ucraina. Con striscioni e molte bandiere giallo e blu, hanno sfilato in modo pacifico dal monumento a Vadian, nella piazza del mercato, attraverso il centro.

«Stop Putin», «Libertà», «Pace per l’Ucraina» o «Rifugiati benvenuti» erano alcune delle scritte riportate sugli striscioni. Tra i partecipanti alla dimostrazione vi erano anche giovani famiglie con bambini. L’appello a manifestare era stato lanciato da diversi partiti, organizzazioni e privati.

Volevano «dare un segnale contro le atrocità e mostrare la solidarietà dei sangallesi alle persone in Ucraina e nei Paesi vicini», ha scritto il PS della città di San Gallo. La polizia ha accompagnato la manifestazione pacifica.

L’oratrice Iryna Wetzel dell’Associazione Ucraina della Svizzera ha lanciato un appello al presidente russo Vladimir Putin: «Fermi immediatamente la follia della guerra!». «Gli ucraini - ha aggiunto - volevano pace, libertà, giustizia e autodeterminazione». Wetzel ha ricevuto un grande applauso per le sue parole.

Manifestazioni anche a Berna

Con il motto «Fermate la guerra di Putin ora, domani sarà troppo tardi!», circa 1.000 persone si sono riunite oggi pomeriggio a Berna in Piazza Federale, davanti al palazzo del parlamento.

La manifestazione nella città federale è stata organizzata dall’«Associazione Ucraina». I manifestanti hanno teso una lunga bandiera ucraina attraverso la piazza.

In un discorso, l’ambasciatore ucraino in Svizzera ha espresso la sua gratitudine per l’ampio sostegno. «L’Ucraina non è sola». Tutti devono lavorare insieme per riportare la pace, ha detto. «Non vogliamo questa guerra».

Sul piccolo palco hanno preso la parola anche gli ambasciatori di Polonia e Georgia. L’ambasciatrice della Polonia ha assicurato il suo sostegno alla comunità ucraina in Svizzera. Anche la Polonia è stata già dipende dall’aiuto di altri Stati, tra cui la Svizzera, ha detto. «Il momento della solidarietà è adesso». L’ambasciatore georgiano ha aggiunto: «Siamo tutti ucraini».

Altri oratori hanno chiesto donazioni e aiuti umanitari.

