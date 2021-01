Pfizer non è in grado di consegnare le quantità pattuite di vaccino contro il coronavirus. Il ritardo condiziona il piano di vaccinazioni nei Grigioni che inizierà soltanto alla fine di gennaio.

L’Amministrazione cantonale comunica oggi che la casa farmaceutica Pfizer non è in grado di fornire le quantità concordate di vaccino a causa di adeguamenti nel centro produttivo di Puurs, in Belgio. La difficoltà determina ripercussioni anche per i Grigioni. Delle 3000 dosi di vaccino pattuite il 18 gennaio 2021, l’Ufficio dell’igiene pubblica ne ha ricevute soltanto 1000.