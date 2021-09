Il 17,2% dei bambini e adolescenti in Svizzera è in sovrappeso, stando a uno studio di Promozione Salute Svizzera condotto su 29’000 alunni di nove cantoni, fra cui i Grigioni, e quattro città. La percentuale è lievemente calata negli ultimi 10 anni .

I risultati mostrano che il 4% della popolazione scolastica presa in considerazione è obeso e il 13,2% è in sovrappeso. Il dato globale è inferiore di 1,3 punti percentuali rispetto al risultato emerso nella prima misurazione del 2010 (18,5%), mentre rispetto al 2017 (16,4%) vi è un leggero aumento.

Non si osservano differenze significative tra maschi e femmine, ma i problemi di peso risultano aumentare con l’età. A livello di scuola elementare la situazione è migliorata negli ultimi anni, mentre nel secondario I la percentuale di giovanissimi in sovrappeso rimane elevata. Nei primi anni del grado primario (scuola dell’infanzia e 1° anno di scuola elementare, livelli Harmos 1-3) risulta essere in sovrappeso o obeso il 12,4% degli alunni, al livello elementare (dal 3° al 5° anno, livelli Harmos 5-7) la percentuale sale al 17,4% e al livello secondario (8° e 9° anno, livelli Harmos 10 e 11) arriva al 21,4%.