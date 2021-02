Le dosi di vaccino somministrate in Svizzera nella settimana dal 3 al 10 febbraio sono state 113.338. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In media, nella Confederazione vengono effettuate 16’191 vaccinazioni al giorno. Rispetto alla settimana precedente, il ritmo delle inoculazioni è aumentato del 6%.

In totale, indica l’UFSP aggiornando i dati fino a due giorni fa, sono state già somministrate 482’423 dosi di vaccino, per una media di 5,6 dosi ogni 100 abitanti. Per essere protetta al meglio contro il coronavirus, una persona è tenuta a ricevere due dosi.