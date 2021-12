Martedì 28 dicembre

In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 13’375 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Sono stati segnalati 17 nuovi decessi, mentre 124 persone sono state ricoverate in ospedale.

Esattamente una settimana fa, l’UFSP ha annunciato 8167 casi, ovvero 5208 in meno. Lo stesso giorno si contavano 32 decessi e 152 ricoveri.

A trovarsi attualmente in terapia intensiva sono 674 persone. I pazienti Covid occupano il 38,90% dei posti disponibili in questi reparti, con un tasso d’occupazione globale del 78,60%.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 51’051 test, indica l’UFSP. Il tasso di positività è del 26,2%, contro il 16,1% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,10. La variante Omicron rappresenta il 57,8% dei casi esaminati in dettaglio, che rappresentano comunque una piccola quota del totale.

Il 67,08% degli svizzeri ha già ricevuto due dosi di vaccino. Fra la popolazione oltre i 12 anni, la quota sale al 76,34%. Inoltre, il 62,08% delle persone oltre i 65 anni e il 22,49% della popolazione hanno ricevuto il cosiddetto booster.

Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 126’368, ovvero 1450,95 ogni 100’000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 1’276’781 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su 14’531’168 di test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 11’817 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 39’099.

In Ticino si sono registrati 1004 nuovi casi per un totale di 47’621, indicano le autorità aggiornando la situazione. I pazienti ricoverati sono 110 e quelli in terapia intensiva 14, mentre il bilancio della vittime resta invariato a 1042.

Nei Grigioni, la pagina web dedicata all’evoluzione del coronavirus parla di 253 infezioni in 24 ore (29’009 totali). Negli ospedali vi sono 40 persone, di cui 11 nei reparti di terapia intensiva. Non si registrano ulteriori morti: i decessi da febbraio 2020 rimangono 224.

Lunedì 27 dicembre

In Svizzera, nelle ultime 96 ore, si sono registrati 36’261 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). 69 nuovi decessi sono stati segnalati. 345 persone sono state ricoverate in ospedale.

Esattamente una settimana fa, l’UFSP ha annunciato 20’496 casi, ovvero 15’765 in meno. Lo stesso giorno si contavano 48 decessi e 226 ricoveri.

671 persone si trovano attualmente in cure intense. I pazienti Covid occupano il 38,30% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 78,70%.

In Ticino nelle ultime 72 ore si sono registrate 1616 nuove persone positive come pure tre decessi. Attualmente 107 persone sono ricoverate all’ospedale a causa del Covid, 12 di esse in cure intensive. Nei Grigioni nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 181.

Nel corso delle ultime 96 ore sono stati trasmessi i risultati di 212’689 test, indica l’UFSP. Il tasso di positività è del 17,1%, contro il 13,1% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,10. La variante Omicron rappresenta il 55,7% dei casi esaminati in dettaglio, che rappresentano comunque una piccola quota del totale.

In totale, il 67,03% degli svizzeri ha già ricevuto due dosi di vaccino. Fra la popolazione oltre i 12 anni, la quota sale al 76,28%. Inoltre, il 61,54% delle persone oltre i 65 anni e il 21,81% della popolazione hanno ricevuto il cosiddetto booster.

Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 125’395, ovvero 1439,77 ogni 100’000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 1’263’365 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 14’480’118 di test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 11’799 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 38’972.

Giovedì 23 dicembre

Si conferma la stabilità nei dati giornalieri legati al covid-19 comunicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In una settimana, il numero di contagi e il tasso d’occupazione dei letti di terapia intensiva sono risultati poco mossi. Calano i decessi.

In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 11’451 nuovi casi di coronavirus. 15 nuovi decessi sono stati segnalati. 154 persone sono state ricoverate in ospedale.

Esattamente una settimana fa, l’UFSP ha annunciato 11’070 casi, ovvero 381 in meno. Lo stesso giorno si contavano 33 decessi e 149 ricoveri.

670 persone si trovano attualmente in cure intense (689 giovedì scorso). I pazienti Covid occupano il 36,50% (34,50%) dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 77,40% (80,40%).

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 73’048 test, indica l’UFSP. Il tasso di positività è del 15,7%, contro il 14,7% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,99. La variante Omicron rappresenta il 14,7% dei casi esaminati in dettaglio, giovedì scorso tale percentuale era solo del 2,1%.

In totale, il 66,98% degli svizzeri ha già ricevuto due dosi di vaccino. Fra la popolazione oltre i 12 anni, la quota sale al 76,22%. Inoltre, il 60,45% delle persone oltre i 65 anni e il 20,71% della popolazione hanno ricevuto il cosiddetto booster.

Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 120’135, ovvero 1379,38 ogni 100’000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 1’227’378 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 14’267’622 di test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 11’730 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 38’608.

Situazione in Ticino e nei Grigioni

In Ticino, nelle ultime 24 ore, si sono registrate 592 nuove infezioni. Nel cantone sono stati registrati due nuovi decessi, per un totale di 1039 morti associate al Covid-19.

Nei Grigioni, la pagina web dedicata all’evoluzione dell’epidemia di coronavirus indica 354 nuove infezioni in 24 ore. Da ieri si contano due morti in più, per un totale di 223 decessi.

Mercoledì 22 dicembre

In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 11.562 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). 32 nuovi decessi sono stati segnalati. 178 persone sono state ricoverate in ospedale.

Esattamente una settimana fa, l’UFSP ha annunciato 11.167 casi, ovvero 395 in meno. Lo stesso giorno si contavano 41 decessi e 220 ricoveri.

690 persone si trovano attualmente in cure intense. I pazienti COVID occupano il 36,20% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 79,80%.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 70.933 test, indica l’UFSP. Il tasso di positività è del 16,3%, contro il 14,3% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,99. La variante Omicron rappresenta il 11,1% dei casi esaminati in dettaglio, che rappresentano comunque una piccola quota del totale.

In totale, il 66,92% degli svizzeri ha già ricevuto due dosi di vaccino. Fra la popolazione oltre i 12 anni, la quota sale al 76,15%. Inoltre, il 59,19% delle persone oltre i 65 anni e il 19,74% della popolazione hanno ricevuto il cosiddetto booster.

Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 118.685, ovvero 1362,73 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 1.215.932 casi di COVID-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 14.194.602 di test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 11.707 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 38.399.

Martedì 21 dicembre

In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 8.167 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Trentadue nuovi decessi sono stati segnalati e 152 persone sono state ricoverate in ospedale.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 50.644 test, indica l’UFSP. Il tasso di positività è del 16,13%. Sull’arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 118.181. I casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 1356,94. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,99. A titolo di paragone, martedì scorso c’erano stati 8.163 nuovi casi.

In Ticino, in 24 ore, si sono contate 313 nuove persone positive e un decesso.

Il 66,84% della popolazione in Svizzera è totalmente vaccinata. Il 57,92% delle persone sopra i 65 anni ha già ricevuto una dose di richiamo. Le unità di terapia intensiva nel nostro Paese sono occupate complessivamente al 78,8%. I pazienti COVID rappresentano il 36,5%.

Dall’inizio della pandemia, 1.204.373 casi di COVID-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 14.123.609 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 11.675 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 38.208.

In Svizzera si contano attualmente 53.285 persone in isolamento e 34.426 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.

