Lunedì 31 agosto

Sono 163 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore (42.177 in totale). Secondo il bollettino quotidiano dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), almeno 1.726 persone sono morte dall’inizio dell’epidemia, una in più rispetto a ieri.

Ieri i contagi annunciati erano stati 292 (con 10.064 test effettuati), sabato 376 (con 12.501 test) e venerdì 340 (con 12.820 test).

L’incidenza della malattia ha raggiunto i 491,4 casi ogni 100.000 abitanti. I nuovi ricoveri sono stati tre, il che porta le ospedalizzazioni a 4541.

I test compiuti durante le scorse 24 ore sono stati 4738, nettamente inferiori a quello dei giorni precedenti. Dall’inizio della pandemia invece gli esami eseguiti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 1.015.686, di cui il 4,9% è risultato positivo.

Le persone in isolamento sono 1.802: altre 5.415 entrate in contatto con loro sono in quarantena, uno stato nel quale si trovano anche 12.191 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

In Ticino nel weekend sono stati registrati otto nuovi contagi per un totale di 3.541. I decessi restano invece fermi a 350. Nei Grigioni, i contagi complessivi dall’inizio della pandemia sono 1001 (+1), mentre le persone morte a causa dell’epidemia sono sempre 50.

Domenica 30 agosto

Sono 292 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera nelle ultime 24 ore (42’014 in totale). Secondo il bollettino quotidiano dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), tra ieri e oggi non ci sono stati decessi.

Rimangono quindi 1725 le persone morte dall’inizio dell’epidemia, mentre i contagi salgono leggermente dopo i 376 registrati ieri e i 340 di venerdì.

L’incidenza della malattia ha raggiunto i 486,1 casi ogni 100’000 abitanti. I nuovi ricoveri sono stati 5, il che porta le ospedalizzazioni a 4’538.

Per quanto riguarda i test, durante le scorse 24 ore ne sono stati svolti 10’064, un dato sensibilmente inferiore ai 12’501 annunciati ieri.

Le persone in isolamento sono 1802: altre 5’415 entrate in contatto con loro sono in quarantena, uno stato nel quale si trovano anche 12’191 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

Sabato 29 agosto

Sono 376 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera nelle ultime 24 ore (41’722 in totale). Secondo il bollettino quotidiano dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), tra ieri e oggi non ci sono stati decessi.

Rimangono quindi 1725 le persone morte dall’inizio dell’epidemia, mentre i contagi salgono leggermente dopo i 340 registrati ieri e i 361 di giovedì.

L’incidenza della malattia ha raggiunto i 486,1 casi ogni 100’000 abitanti. I nuovi ricoveri sono stati sei, il che porta le ospedalizzazioni a 4’533.

Per quanto riguarda i test, durante le scorse 24 ore ne sono stati svolti 12’501, un dato leggermente inferiore ai 12’820 annunciati ieri. Dall’inizio della pandemia invece gli esami eseguiti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 1’000’884, di cui il 5,0% è risultato positivo.

Le persone in isolamento sono 1737: altre 5’024 entrate in contatto con loro sono in quarantena, uno stato nel quale si trovano anche 11’885 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

In Ticino, le autorità cantonali non aggiornano più la situazione nel fine settimana. Ieri si sono registrati due nuovi contagi, per un totale di 3532 casi. I decessi restano invece fermi a 350. Nei Grigioni, si è raggiunta la soglia dei 1’000 contagi (+6), mentre le persone morte a causa dell’epidemia sono sempre 50.

Venerdì 28 agosto

(Aggiornato alle 13) - Sono 340 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera nelle ultime 24 ore (41’346 in totale). Secondo il bollettino quotidiano dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 1725 persone sono morte dall’inizio dell’epidemia, una in più rispetto a ieri.

I contagi dunque scendono leggermente dopo i 383 registrati fra martedì e mercoledì e i 361 fra mercoledì e giovedì. L’incidenza della malattia ha raggiunto i 481.7 casi ogni 100’000 abitanti. I nuovi ricoveri sono stati nove, il che porta le ospedalizzazioni a 4527.

Per quanto riguarda i test, durante le scorse 24 ore ne sono stati svolti 12’820, un dato leggermente superiore ai 12’668 annunciati ieri. Il numero odierno dei tamponi è elevato, ben sopra la media dei precedenti sette giorni, che si attesta a circa 9200. Dall’inizio della pandemia invece gli esami eseguiti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 988’383, di cui il 5,0% è risultato positivo.

Le persone in isolamento sono 1525: altre 4255 entrate in contatto con loro sono in quarantena, uno stato nel quale si trovano anche 11’019 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

In Ticino si sono registrati due nuovi contagi, per un totale di 3533 casi. I decessi restano invece fermi a 350, indicano le autorità cantonali aggiornando la situazione.

Giovedì 27 agosto

Sono 361 i nuovi casi di Covid-19 confermati in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore, ciò che porta il totale a 41’006. Lo indica l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel suo bollettino giornaliero. Ieri erano stati annunciati 383 casi, il giorno prima 202. Si registra anche un nuovo decesso, per un totale di 1.724. Le nuove ospedalizzazioni sono 4 (4518 in totale). Ancora una volta sono stati effettuati molti test, per la precisione 12.668. L’incidenza della malattia è di 477,8 casi ogni 100.000 abitanti. Il tasso di positivi si attesta al 5%.

Le persone in isolamento sono 2150, mentre i contati in quarantena 8498. Altre 16’081 sono in quarantena dopo essere tornate da un paese considerato a elevato rischio di contagio.

Mercoledì 26 agosto

(Aggiornato alle 12.32) - Sono 383 i nuovi casi di Covid-19 confermati in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore, ciò che porta il totale a 40’645. Lo indica l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel suo bollettino giornaliero. Ieri erano stati annunciati 202 casi, lunedì 157 e domenica 276.

Le nuove ospedalizzazioni sono 8, per un totale di 4515, mentre non si registrato ulteriori decessi (il dato è fermo a 1723). Da notare il forte incremento di test realizzati, 14.456, decisamente sopra la media degli ultimi giorni.

Le persone in isolamento sono 1973, mentre i contati in quarantena 7971. Altre 15.285 sono in quarantena dopo essere tornate da un paese considerato a elevato rischio di contagio. In Ticino si registrano quattro nuovi casi e nessun decesso.

Martedì 25 agosto

(Aggiornato alle 13.06) - In Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si registrano 202 nuovi contagi e due decessi legati al coronavirus in 24 ore, portando il totale a rispettivamente 40’262 e 1’723. L’incidenza si attesta a 469,1 casi per 100’000 abitanti. Le nuove ospedalizzazioni sono 11, per un totale di 4’506.

Ieri l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) aveva annunciato 157 nuovi casi, domenica 276 e sabato 295.

In Ticino si registrano sette nuove infezioni - per un totale di 3’519 - e nessun decesso (dato invariato a 350 dal 12 giugno). Non si contano nemmeno nuovi ricoveri; in ospedale si trova una sola persona, secondo le autorità cantonali.

Nei Grigioni i nuovi casi positivi sono tre, per un totale di 982. Le vittime sono ferme a 50 e in ospedale continua ad esserci un solo paziente affetto da coronavirus, si legge sul sito del Cantone.

Secondo il bollettino odierno dell’UFSP i test effettuati nel giro di 24 ore sono stati 6’641 (ossia 11’050,3 su 100’000 abitanti), per una cifra complessiva di 948’439 dall’inizio dell’epidemia. Il tasso di positività è del 5,1%.

Le persone attualmente in isolamento sono 1’729, quelle in quarantena 5’702. Altre 15’044 sono in quarantena dopo essere tornate da un paese considerato a elevato rischio di contagio.

Lunedì 24 agosto

Le nuove infezioni da coronavirus in Svizzera nelle ultime 24 ore sono state 157, con un decesso. Altre 5 persone sono state ricoverate in ospedale, stando al tradizionale bilancio dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

I casi positivi confermati in laboratorio dall’inizio della pandemia sono 40’060, pari a 466,7 ogni 100’000 abitanti. I decessi globalmente salgono a 1721, mentre i ricoveri a 4495.

In Ticino si sono registrati 12 nuovi contagi nel weekend, che fanno salire il totale a 3’512. Non si segnala tuttavia alcun decesso (totale 350).

A livello nazionale nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4310 tamponi, per un totale di 941’798. Il tasso di esiti positivi è del 5,1%.

Le persone in isolamento attualmente sono 1739 e quelle in quarantena perché entrate in contatto con possibili contagiati sono 5740. Altre 15’033 persone sono pure in quarantena dopo essere tornate da un paese a rischio.

Domenica 23 agosto

Sono 276 i nuovi casi confermati di coronavirus registrati in Svizzera nelle ultime 24 ore, a fronte dei 295 di sabato e dei 306 di venerdì.

Lo indicano i dati aggiornati pubblicati oggi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). I decessi rimangono fermi a 1720: nessun morto è infatti stato annunciato tra ieri e oggi.

Il numero di infezioni confermate non scende sotto le 100 unità dal 3 di agosto scorso. Il limite delle 300 infezioni giornaliere è stato superato mercoledì scorso e venerdì, dati che non si vedevano dal 19 di aprile. Negli ultimi sette giorni, il numero totale di contagiati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si è attestato a 1698.

Dall’inizio della pandemia, si contano 39’903 casi di infezione da Covid-19 confermati in laboratorio su un totale di 937’488 tamponi eseguiti sia nella Confederazione che nel Liechtenstein; solo nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7072 test.

I ricoveri in ospedale sono sette in più rispetto a ieri. Il numero di persone ospedalizzate dall’inizio della crisi è salito a 4490. Oltre a ciò, 1739 soggetti si trovano in isolamento e altre 5769 individui scontano una quarantena per essere state in contatto con le prime. Altre 15’008 persone rientrate da paesi a rischio devono trascorrere dieci giorni in casa.

Sabato 22 agosto

Le nuove infezioni da coronavirus in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore sono 295 con un nuovo decesso. Negli ultimi sette giorni, i casi positivi confermati sono stati 1572, i ricoveri 30 e i decessi 5. Altre 2 persone sono state ricoverate in ospedale, ossia 52 ogni 100 mila abitanti stando al bilancio odierno dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). I casi positivi confermati in laboratori dall’inizio della pandemia sono 39.627. I decessi salgono a 1.720, ossia 20 ogni 100 mila abitanti, mentre i ricoveri 4.483. Attualmente sono stati effettuati 9.927 nuovi test COVID-19, per un totale di 930.416. Le persone in isolamento nella Confederazione sono 1739, in quarantena 5742 e 15.037 sono quelle poste in quarantena perché rientrate da una zona a rischio.

