Nuovo appuntamento con gli esperti a Berna per aggiornare la popolazione sulla situazione legata all’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. All’incontro, previsto alle 14, sono presenti Stefan Kuster , responsabile della Divisione malattie trasmissibili del Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Linda Nartey , medico cantonale di Berna, Michael Schöll , vicedirettore dell’Ufficio federale di giustizia e Oliver Schärli , responsabile di Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione della SECO.

Il responsabile della Divisione delle malattie trasmissibili Stefan Kuster, dopo aver ricordato gli 88 casi odierni, affermando che «Questa settimana i numeri sembrano stabilizzarsi un po'», ha affrontato il tema del tracciamento dei contagi. L’obiettivo ha detto, è tenere la diffusione sotto controllo in modo da non avere un aumento esagerato. Il tasso di riproduzione, ha spiegato, è di 1,38, ossia una persona infetta 1,38 persone. «L’obiettivo è di portare questo numero al di sotto di uno»,ha precisato.

La diffusione, tra l’altro, non è avvenuta in modo omogeneo sul terriotorio, ma vi sono cantoni maggiormente colpiti, come per esempio il canton Zurigo, Vaud e Argovia. I principali luoghi in cui si rischia di contrarre il virus sono i locali pubblici, i mezzi pubblici o al lavoro.

«C’è molto da fare nei Cantoni: oltre 600 persone in isolamento e circa 3 mila in quarantena», ha dichiarato Kuster. «Non è possibile controllare tutti», ha aggiunto. «Circa un quarto dei casi viene importato dall'estero».

Ci sono ora un milione di persone che hanno l’applicazione attiva: «La cifra è positiva» ha dichiarato.

Riguardo alla misura che impone di indossare la mascherina sui trasporti pubblici, dopo i contatti con le aziende interessate, è risultato che il provvedimento è stato accolto in modo positivo dalla popolazione.

Riguardo all’esperienza di Berna, Linda Nartey, ha ricordato l’importanza delle misure d’igiene. Sul contact tracing, Nartey ha spiegato la difficoltà nel contattare tutte le persone entrate in contatto con qualcuno che ha contratto la COVID-19: «Rispettare le misure di igiene è importante proprio per il tempo che trascorre fino a quando si riesce a contattare la persone. In alcuni casi le persone non rintracciabili in tempi utili e a volte si è perso tempo prezioso». Per questo motivo Berna pubblica ora il numero di casi per Comune: «In questo modo - ha spiegato il medico cantonale - è possibile identificare i principali focolai»

Michael Schöll dell'Ufficio federale di giustizia ha osservato che «nelle ultime settimane sono sorte molte domande sul diritto del lavoro, ma non c'è ancora una giurisdizione uniforme». Si sta però cercando di rispondere a ogni domanda.

Tra le domande più frequenti: «Durante la quarantena un dipendente continua a percepire lo stipendio? Se un dipendente è ammalato sarà lo stesso retribuito?». «È indiscutibile - ha notato Schöll - che le persone sane in quarantena possono lavorare in da casa in modalità di homeoffice, laddove ciò è possibile. E in questo caso deve continuare ad essere retribuito». Laddove il telelavoro non è possibile, la situazione non è ancora chiara. «Ci sono punti di vista diversi», ha detto Schöll.

Riguardo ai viaggi all’estero poi, un’azienda può impedire a un dipendente di recarsi in un altro paese? «No» ha detto Schöll. «I viaggi di un dipendente sono una questione privata». Ma chiunque deve essere informato sulla lista di paesi a rischio e dalla possibilità che al ritorno, in caso di quarantena, il pagamento del loro salario non è garantito. «Anche in questo caso - ha precisato Schöll - i tribunali esamineranno i singoli caso».

Oliver Schärli della SECO poi ha tratto il tema della disoccupazione. «Continua il trend di graduale ripresa grazie agli allentamenti delle misure di confinamento», ha annunciato. «Sempre più settori sono ormai tornati a un’operatività pari a quella normale». L’economia si è dimostrata molto flessibile di fronte alla pandemia e anche i pacchetti elargiti quale aiuto hanno sostenuto le aziende.

Al lavoro ridotto hanno attinto circa «solo» 880.000 lavoratori, per un importo complessivo stanziato dalla Confederazione di circa un miliardo di franchi. «È meno di quanto ci aspettavamo: si prospettava di dover stanziare circa dai 2 ai 3 miliardi di franchi», ha detto Schärli. Questo non significa che tutto sia risolto però: «È possibile che il tasso di disoccupazione aumenti ancora nella seconda metà dell’anno».

A decidere la lista dei Paesi a rischio è stato il Consiglio federale, ma l’elenco di persone che vi hanno soggiornato non può essere stilato: avviene su base volontaria: «Era importante dare un segnale pubblicando questa lista», ha detto Kuster, aggiungendo che «Non eravamo perfettamente preparati all’attuazione di questa misura, ma ora stiamo provvedendo e migliorando il provvedimento». «Non ci saranno, di fatto, controlli alle frontiere a livello nazionale», ha detto Kuster «altrimenti si tratterebbe di chiusure dei confini. Verranno però effettuati controlli a campione. Si fa appello alla responsabilità personale». Le liste dei passeggeri in possesso delle compagnie aeree non vengono sistematicamente fornite alla Confederazione.

Stefan Kuster ha rinnovato l’invito a scaricare l’applicazione SwissCovid. «Un milione è un buon numero ma possiamo fare meglio. È ancora in corso di affinamento la campagna di promozione dell’app, ha spiegato garantendo ancora una volta la protezione dei dati degli utenti che la scaricano. Proprio per questo non è possibile rispondere alla domanda relativa al numero di persone già allertate dall’applicazione: «I dati sono riservati».

