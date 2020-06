In Svizzera 35 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Svizzera (qui la mappa e i grafici dal primo caso in Ticino ad oggi). Qui tutti i dati sull’epidemia nella Confederazione fino al 10 giugno.

Lunedì 29 giugno

Sono 35 i nuovi casi di COVID-19 confermati nelle ultime 24 ore in Svizzera e nel Liechtenstein, per un totale di 31.652 contagi. Lo rende noto l’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) nel suo bollettino giornaliero. Non si registrano nuovi decessi, che rimangono ancora fermi a quota 1.682.

Il numero delle infezioni è inferiore a quello registrato dalla metà della settimana scorsa quando, dopo i 18 e 22 casi di lunedì e martedì, si era passati a 44 casi mercoledì, 52 giovedì, 58 venerdì, 69 sabato e 62 ieri. L’incidenza della malattia è di 368.8 casi ogni 100.000 abitanti.

Il numero complessivo di test effettuati per il Sars-CoV-2 ammonta a 566.594. Il 6,7% è risultato positivo. Intano continua a destare molto interesse la Swiss-Covid App che permette l’identificazione delle catene di contagio. Secondo gli ultimi dati forniti oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST), 855’080 utenti si sono registrati per l’applicazione. Si tratta di 48’000 in più nel giro di un giorno.

Domenica 28 giugno

Sono 62 i nuovi casi di COVID-19 confermati nelle ultime 24 ore in Svizzera e nel Liechtenstein, per un totale di 31.617 contagi. Lo rende noto l’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) nel suo bollettino giornaliero. Non si registrano nuovi decessi, che rimangono ancora fermi a quota 1.682.

Negli ultimi sette giorni, i nuovi casi nel nostro Paese sono stati 311: 18 lunedì, 22 martedì, 44 mercoledì, 52 giovedì, 58 venerdì, 69 ieri e appunto 62 oggi.

Finora sono stati realizzati 562.909 test (+7.594 rispetto a ieri), dei quali il 6,7% ha dato esito positivo. Negli ultimi sette giorni i test effettuati sono stati 53.854 per un tasso di positività pari allo 0,7%.

Il totale dei ricoveri ospedalieri dall’inizio dell’emergenza sanitaria è di 4.033, 7 dei quali nell’ultima settimana.

Sabato 27 giugno

Sono 69 i nuovi casi di COVID-19 confermati nelle ultime 24 ore in Svizzera e nel Liechtenstein, per un totale di 31.555 contagi. Lo rende noto l’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) nel suo bollettino giornaliero. Da ieri non si registrano decessi, che rimangono ancora fermi a quota 1682.

Si è passati da 18 casi lunedì a 22 martedì, 44 mercoledì, 52 giovedì e 58 ieri. Finora sono stati realizzati 555.315 test, dei quali il 6,8 % ha dato esito positivo. In un tweet, il direttore dell’UFSP Pascal Strupler definisce preoccupante la tendenza, ricordando quanto sia fondamentale rispettare le misure di igiene e distanziamento.

Il maggior numero di nuovi casi è stato rilevato nei cantoni di Vaud, Vallese e Zurigo. Nelle ultime 24 ore si segnala un ricovero in ospedale, ciò che porta il totale dall’inizio della pandemia a 4033. Le nuove ospedalizzazioni, 3 nella settimana dal 1 al 7 giugno, sono salite a 4 la settimana successiva e a 10 in quella dal 15 al 21 giugno.

Venerdì 26 giugno

Sono 58 i casi di COVID-19 confermati nelle ultime 24 ore in Svizzera e nel Liechtenstein. Lo rende noto l’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) nel suo bollettino giornaliero. Da ieri non si registrano decessi, che rimangono a quota 1682.

Ieri sono stati annunciati 52 nuovi casi, mercoledì 44, e martedì 22. L’incidenza della malattia è di 366 casi ogni 100’000 abitanti.

In Ticino non si registrano nuovi casi di contagi (totale invariato a 3’327) né decessi (totale sempre 350).

Ad oggi sono stati segnalati 4032 ricoveri ospedalieri. I cantoni di Ginevra, Ticino, Vaud, Basilea Città e Vallese restano i più colpiti in proporzione alla loro popolazione. Finora sono stati effettuati 545’177 test, il 6,9% dei quali sono risultati positivi.

Giovedì 25 giugno

Sono 52 i casi di coronavirus confermati nelle ultime 24 ore in Svizzera e nel Liechtenstein, per un totale di 31.428, mentre il numero delle vittime resta fermo a quota 1.682.

Lo ha indicato oggi l’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) in una conferenza stampa a Berna. I casi sono distribuiti in tutta la Svizzera. Diversi sono casi «importati» e si nota in momento un aumento soprattutto da persone provenienti dalla Serbia, dove la situazione epidemiologica è poco chiara al momento, ha precisato Stefan Kuster, nuovo capo della divisione Malattie trasmissibili dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Ieri sono stati annunciati 44 nuovi casi, martedì 22 e lunedì 18. L’incidenza della malattia è di 366,2 casi ogni 100.000 abitanti. Nel suo bollettino giornaliero, l’UFSP segnala che i decessi sono in totale 1682.

In Ticino non si registrano nuovi casi di contagi (totale invariato a 3.327) né decessi (totale sempre 350).

Ad oggi sono stati segnalati 4.029 ricoveri ospedalieri. I cantoni di Ginevra, Ticino, Vaud, Basilea Città e Vallese restano i più colpiti in proporzione alla loro popolazione. Finora sono stati effettuati 534.490 test, il 7% dei quali sono risultati positivi.

Mercoledì 24 giugno

La Svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno registrato finora un totale di 31.376 casi confermati in laboratorio, il che significa 44 casi dichiarati supplementari in un giorno. Le cifre dei casi giornalieri sono generalmente soggette a fluttuazioni settimanali con valori più bassi nei fine settimana. L’incidenza ammonta a 366 per 100 000 abitanti. Finora in Svizzera e nel Principato del Lichtenstein sono stati registrati 1.682 decessi in relazione a COVID-19 confermati in laboratorio. Tutti i cantoni svizzeri e il Principato del Liechtenstein sono colpiti.

Evoluzione temporale

Il numero dei test per SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, eseguiti finora ammonta complessivamente a 523 909, di cui 7% sono risultati positivi (più test positivi o negativi possono essere fatti per la stessa persona).

Ripartizione per età e sesso dei casi

La fascia d’età dei casi finora confermati da test di laboratorio va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 52 anni (la metà dei casi ha un’età inferiore, l’altra metà un’età superiore a quest’età). Nel 46% dei casi si tratta di uomini, nel 54% di donne. Gli adulti sono stati notevolmente più colpiti dei bambini. Negli adulti a partire dai 60 anni, gli uomini sono stati più colpiti delle donne, mentre negli adulti sotto i 60 anni le donne più degli uomini (Grafico 2). Per entrambi i sessi, l’incidenza è stata più alta tra le persone di 80 anni e più.

Ripartizione cantonale dei casi

Sono stati dichiarati casi in tutti i cantoni e nel Principato del Liechtenstein. Tra i casi rientrano anche i singoli casi di persone che non hanno un domicilio permanente nei rispettivi cantoni.

Rispetto al numero di abitanti, i Cantoni Ginevra, Ticino, Vaud, Basilea Città e Vallese sono i più colpiti.

Ospedalizzazioni

Ad oggi, sono stati segnalati 4027 ricoveri ospedalieri in relazione a COVID-19 confermata in laboratorio.

Su 3’596 persone ricoverate in ospedale con dati completi, il 14% non aveva malattie preesistenti rilevanti e l’86% aveva una o più malattie preesistenti. Le patologie citate più frequentemente sono l’ipertensione arteriosa (52%), le malattie cardiovascolari (34%) e il diabete (23%).

Tra le persone ricoverate in ospedale, i tre sintomi citati più frequentemente erano febbre (66%), tosse (63%) e problemi respiratori (41%). Il 46% dei casi aveva la polmonite.

Ripartizione per età e sesso dei casi ospedalizzati

La fascia d’età delle persone ospedalizzate va da 0 a 102 anni, per un’età mediana di 71 anni. Nel 60% dei casi si tratta di uomini, nel 40% di donne. Il numero di persone ricoverate in ospedale era più alto tra gli uomini che tra le donne, a tutte le età. L’incidenza aumenta notevolmente con l’età, con un picco nelle persone di 80 anni e più.

Decessi

Finora in Svizzera e nel Principato del Lichtenstein sono morte 1682 persone che sono risultate positive al COVID-19 in laboratorio. Ciò corrisponde a 20 morti per 100 000 abitanti.

Su 1586 persone decedute con dati completi, il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti. Le tre malattie preesistenti più frequentemente menzionate sono l’ipertensione arteriosa (63%), le malattie cardiovascolari (57%) e il diabete (26%).

Ripartizione per età e sesso dei decessi

Dei deceduti, 58% erano uomini e 42% donne. La fascia d’età va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 84 anni. Il numero di morti per 100 000 abitanti è stato da 2 a 3 volte superiore tra gli uomini rispetto alle donne, a seconda dell’età. L’incidenza è molto bassa per le persone sotto i 60 anni di età, ed aumentata rapidamente con l’età, con un picco per le persone di 80 anni e più.

Isolamento e quarantena

Per evitare la trasmissione del virus SARS-CoV-2 che causa i casi di COVID-19, le autorità cantonali competenti possono mettere in isolamento le persone identificate come potenziali trasmettitori, risp. mettere in quarantena durante 10 giorni le persone con le quali hanno avuto uno stretto contatto quando erano contagiose. I cantoni dichiarano due volte alla settimana – il martedì e il giovedì – all’Ufficio federale della sanità pubblica il numero di casi COVID-19 in isolamento e il numero di contatti in quarantena.

Il 23.06.2020 questa statistica era disponibile per 25 cantoni e per il Principato del Liechtenstein. Un totale di 158 casi erano poi in isolamento e 715 in quarantena. La figura 8 fornisce i dettagli sul numero di isolamenti e quarantene per cantone.

Martedì 23 giugno

La Svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno registrato finora un totale di 31.332 casi confermati in laboratorio, il che significa 22 casi più di ieri. L’incidenza ammonta a 365 per 100.000 abitanti. Finora sono stati registrati 1.680 decessi in relazione alla COVID-19 confermati in laboratorio.

Evoluzione temporale

Il numero dei test per SARS-CoV-2 eseguiti finora ammonta complessivamente a 515.125, di cui 7% sono risultati positivi.

Ripartizione per età e sesso dei casi

La fascia d’età dei casi finora confermati da test di laboratorio va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 52 anni (la metà dei casi ha un’età inferiore, l’altra metà un’età superiore a quest’età). Nel 46% dei casi si tratta di uomini, nel 54% di donne. Gli adulti sono stati notevolmente più colpiti dei bambini. Negli adulti a partire dai 60 anni, gli uomini sono stati più colpiti delle donne, mentre negli adulti sotto i 60 anni le donne più degli uomini. Per entrambi i sessi, l’incidenza è stata più alta tra le persone di 80 anni e più.

Ripartizione cantonale dei casi

Sono stati dichiarati casi in tutti i cantoni e nel Principato del Liechtenstein. Tra i casi rientrano anche i singoli casi di persone che non hanno un domicilio permanente nei rispettivi cantoni. Rispetto al numero di abitanti, i Cantoni Ginevra, Ticino, Vaud, Basilea Città e Vallese sono i più colpiti.

Ospedalizzazioni

Ad oggi, sono stati segnalati 4.020 ricoveri ospedalieri in relazione alla COVID-19 confermata in laboratorio. Su 3.589 persone ricoverate in ospedale con dati completi, il 14% non aveva malattie preesistenti rilevanti e l’86% aveva una o più malattie preesistenti. Le patologie citate più frequentemente sono l’ipertensione arteriosa (52%), le malattie cardiovascolari (34%) e il diabete (23%). Tra le persone ricoverate in ospedale, i tre sintomi citati più frequentemente erano febbre (66%), tosse (63%) e problemi respiratori (41%). Il 46% dei casi aveva la polmonite.

Ripartizione per età e sesso dei casi ospedalizzati

La fascia d’età delle persone ospedalizzate va da 0 a 102 anni, per un’età mediana di 71 anni. Nel 60% dei casi si tratta di uomini, nel 40% di donne. Il numero di persone ricoverate in ospedale era più alto tra gli uomini che tra le donne, a tutte le età. L’incidenza aumenta notevolmente con l’età, con un picco nelle persone di 80 anni e più.

Decessi

Finora in Svizzera e nel Principato del Lichtenstein sono morte 1.680 persone che sono risultate positive alla COVID-19 in laboratorio. Ciò corrisponde a 20 morti per 100.000 abitanti. Su 1584 persone decedute con dati completi, il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti. Le tre malattie preesistenti più frequentemente menzionate sono l’ipertensione arteriosa (63%), le malattie cardiovascolari (57%) e il diabete (26%).

Ripartizione per età e sesso dei casi deceduti

Dei deceduti, 58% erano uomini e 42% donne. La fascia d’età va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 84 anni. Il numero di morti per 100.000 abitanti è stato da 2 a 3 volte superiore tra gli uomini rispetto alle donne, a seconda dell’età. L’incidenza è molto bassa per le persone sotto i 60 anni di età, ed aumentata rapidamente con l’età, con un picco per le persone di 80 anni e più.

Lunedì 22 giugno

Sono 18 i casi di COVID-19 confermati in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.310 contagi dall’inizio della pandemia. Lo rende noto l’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) nel suo bollettino quotidiano. Da venerdì non si registrano decessi legati a questa malattia.

In totale nel Paese sono morte 1.680 persone in relazione a un caso confermato in laboratorio. Prendendo in considerazione i dati indicati dai cantoni, la cifra sale a 1.956.

Finora sono stati effettuati 509.600 test, di cui 7% sono risultati positivi. L’incidenza della malattia ammonta a 365 casi per 100 mila abitanti. Il cantone più colpito, in proporzione alla popolazione, resta Ginevra, davanti a Ticino, Vaud e Basilea Città. I ricoveri legati al coronavirus sono complessivamente 4.019.

Domenica 21 giugno

(Aggiornato alle 12.24 ) - In Svizzera e Liechtenstein sono state segnalate nelle ultime 24 ore 35 nuove infezioni da coronavirus. Secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i casi complessivi di Covid-19 sono 31.292. Tra i nuovi contagi sono stati però inclusi 14 risultati di laboratorio positivi risalenti ai mesi di aprile e maggio, precisa l’UFSP nel suo bilancio giornaliero.

Ieri i nuovi casi di coronavirus erano stati 26, venerdì 17. Secondo l’UFSP, in totale sono decedute 1’680 persone. Non si sono quindi registrati nuovi casi da ieri.

I test effettuati per il Sars-CoV-2, il virus che causa il Covid-19, sono stati finora 507’736. Nell’7% dei casi il risultato è stato positivo. Ad oggi, sono stati segnalati 4’015 ricoveri ospedalieri per il coronavirus.

L’incidenza dell’infezione a livello nazionale è di 365 casi ogni 100’000 abitanti. I cantoni con l’incidenza più alta sono Ginevra (1053,1), Ticino (932,5), Vaud (702,4), Basilea Città (583,8) e Vallese (567,8). Nei Grigioni è di 404,3.

In Ticino i dati risalgono sempre a venerdì, quando non si erano registrati contagi (totale invariato a 3’324) né decessi (totale sempre 350). Anche nei Grigioni, dove i dati risalgono a giovedì, si segnala un doppio zero: il totale di casi positivi resta fermo a 830 e quello dei morti a 50.Nelle ultime 24 ore ci sono stati 35 nuovi contagi da coronavirus in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Il numero di persone testate positivamente raggiunge così quota 31.292 persone. Le persone morte sono invece 1680, la stessa cifra di ieri.

Il 20 giugno l’UFSP ha ricevuto 14 risultati di laboratorio positivi per i mesi di aprile e maggio, che sono inclusi nel numero totale di casi oggi. Le cifre dei casi giornalieri, lo ricordiamo, sono generalmente soggette a fluttuazioni settimanali con valori più bassi nei fine settimana. L’incidenza ammonta a 365 casi per 100.000 abitanti.

Sabato 20 giugno

(Aggiornato alle 12.25) - Nelle ultime 24 ore ci sono stati 26 nuovi contagi da coronavirus in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, il numero di persone testate positivamente raggiunge così quota 31.243. Le persone morte sono invece 1680, la stessa cifra di ieri. L’incidenza ammonta a 364 per 100.000 abitanti.

In Ticino i dati risalgono a ieri, quando non si erano registrati contagi (totale invariato a 3’324) né decessi (totale sempre 350). Anche nei Grigioni, dove i dati risalgono a giovedì, si segnala un doppio zero: il totale di casi positivi resta fermo a 830 e quello dei morti a 50.

Evoluzione temporale

Il numero dei test per SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, eseguiti finora ammonta complessivamente a 502 371, di cui 7% sono risultati positivi (più test positivi o negativi possono essere fatti per la stessa persona).

Ripartizione per età e sesso dei casi

La fascia d’età dei casi finora confermati da test di laboratorio va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 52 anni (la metà dei casi ha un’età inferiore, l’altra metà un’età superiore a quest’età). Nel 46% dei casi si tratta di uomini, nel 54% di donne. Gli adulti sono stati notevolmente più colpiti dei bambini. Negli adulti a partire dai 60 anni, gli uomini sono stati più colpiti delle donne, mentre negli adulti sotto i 60 anni le donne più degli uomini. Per entrambi i sessi, l’incidenza è stata più alta tra le persone di 80 anni e più.

Ripartizione cantonale dei casi

Sono stati dichiarati casi in tutti i cantoni e nel Principato del Liechtenstein. Tra i casi rientrano anche i singoli casi di persone che non hanno un domicilio permanente nei rispettivi cantoni. Rispetto al numero di abitanti, i Cantoni Ginevra, Ticino, Vaud, Basilea Città e Vallese sono i più colpiti.

Ospedalizzazioni

Ad oggi, sono stati segnalati 4013 ricoveri ospedalieri in relazione a COVID-19 confermata in laboratorio. Su 3585 persone ricoverate in ospedale con dati completi, il 14% non aveva malattie preesistenti rilevanti e l’86% aveva una o più malattie preesistenti. Le patologie citate più frequentemente sono l’ipertensione arteriosa (52%), le malattie cardiovascolari (34%) e il diabete (23%). Tra le persone ricoverate in ospedale, i tre sintomi citati più frequentemente erano febbre (66%), tosse (63%) e problemi respiratori (41%). Il 45% dei casi aveva la polmonite.

Ripartizione per età e sesso dei casi ospedalizzati

La fascia d’età delle persone ospedalizzate va da 0 a 102 anni, per un’età mediana di 71 anni. Nel 60% dei casi si tratta di uomini, nel 40% di donne. Il numero di persone ricoverate in ospedale era più alto tra gli uomini che tra le donne, a tutte le età. L’incidenza aumenta notevolmente con l’età, con un picco nelle persone di 80 anni e più.

Decessi

Finora in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono morte 1680 persone che sono risultate positive al COVID-19 in laboratorio. Ciò corrisponde a 20 morti per 100 000 abitanti. Su 1584 persone decedute con dati completi, il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti. Le tre malattie preesistenti più frequentemente menzionate sono l’ipertensione arteriosa (63%), le malattie cardiovascolari (57%) e il diabete (26%).

Ripartizione per età e sesso dei casi deceduti

Dei deceduti, 58% erano uomini e 42% donne. La fascia d’età va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 84 anni. Il numero di morti per 100 000 abitanti è stato da 2 a 3 volte superiore tra gli uomini rispetto alle donne, a seconda dell’età. L’incidenza è molto bassa per le persone sotto i 60 anni di età, ed aumentata rapidamente con l’età, con un picco per le persone di 80 anni e più.

Isolamento e quarantena

Per evitare la trasmissione del virus SARS-CoV-2 che causa i casi di COVID-19, le autorità cantonali competenti possono mettere in isolamento le persone identificate come potenziali trasmettitori, risp. mettere in quarantena durante 10 giorni le persone con le quali hanno avuto uno stretto contatto quando erano contagiose. I cantoni dichiarano due volte alla settimana – il martedì e il giovedì – all’Ufficio federale della sanità pubblica il numero di casi COVID-19 in isolamento e il numero di contatti in quarantena. Il 19.06.2020 questa statistica era disponibile per 25 cantoni e per il Principato del Liechtenstein. Un totale di 187 casi erano poi in isolamento e 622 in quarantena. La figura 8 fornisce i dettagli sul numero di isolamenti e quarantene per cantone.

Venerdì 19 giugno

In Svizzera e Liechtenstein sono state segnalate nelle ultime 24 ore 17 nuove infezioni da coronavirus. Secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i casi complessivi sono 31.217, mentre le persone decedute sono 1.680 persone, 2 in più di ieri.

I test effettuati per il Sars-CoV-2, il virus che causa il Covid-19, sono stati finora 493’843. Nell’8% dei casi il risultato è stato positivo. Ad oggi, sono stati segnalati 4’008 ricoveri ospedalieri per Covid-19. L’incidenza dell’infezione a livello nazionale è di 364 casi ogni 100’000 abitanti. I cantoni con l’incidenza più alta sono Ginevra (1051,9), Ticino (932,2), Vaud (699,9), Basilea Città (583,8) e Vallese (565,2). Nei Grigioni è di 404,3.

Giovedì 18 giugno

In Svizzera e Liechtenstein sono state segnalate nelle ultime 24 ore 17 nuove infezioni da coronavirus. Secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i casi complessivi sono 31.200. Ieri i nuovi casi di coronavirus erano stati 37, mentre martedì 15. Secondo il bilancio giornaliero dell’UFSP, in totale sono decedute 1.678 persone, dato invariato rispetto a ieri.

In Ticino, nelle ultime 24 ore si sono registrati un nuovo contagio (totale 3.324) e nessun decesso (totale 350). Nei Grigioni, secondo i dati aggiornati a ieri, si segnala un doppio zero: il totale di casi positivi resta fermo a 830 e quello dei morti a 50.

Evoluzione temporale

Il numero dei test per SARS-CoV-2 eseguiti finora ammonta complessivamente a 485.948, di cui 8% sono risultati positivi (più test positivi o negativi possono essere fatti per la stessa persona).

Ripartizione per età e sesso dei casi

La fascia d’età dei casi finora confermati da test di laboratorio va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 52 anni (la metà dei casi ha un’età inferiore, l’altra metà un’età superiore a quest’età). Nel 46% dei casi si tratta di uomini, nel 54% di donne. Gli adulti sono stati notevolmente più colpiti dei bambini. Negli adulti a partire dai 60 anni, gli uomini sono stati più colpiti delle donne, mentre negli adulti sotto i 60 anni le donne più degli uomini. Per entrambi i sessi, l’incidenza è stata più alta tra le persone di 80 anni e più.

Ripartizione cantonale dei casi

Sono stati dichiarati casi in tutti i cantoni e nel Principato del Liechtenstein. Tra i casi rientrano anche i singoli casi di persone che non hanno un domicilio permanente nei rispettivi cantoni. Rispetto al numero di abitanti, i Cantoni Ginevra, Ticino, Vaud, Basilea Città e Vallese sono i più colpiti.

Ospedalizzazioni

Ad oggi, sono stati segnalati 4.006 ricoveri ospedalieri in relazione alla COVID-19 confermata in laboratorio. Su 3.579 persone ricoverate in ospedale con dati completi, il 14% non aveva malattie preesistenti rilevanti e l’86% aveva una o più malattie preesistenti. Le patologie citate più frequentemente sono l’ipertensione arteriosa (52%), le malattie cardiovascolari (34%) e il diabete (23%). Tra le persone ricoverate in ospedale, i tre sintomi citati più frequentemente erano febbre (66%), tosse (63%) e problemi respiratori (41%). Il 46% dei casi aveva la polmonite.

Ripartizione per età e sesso dei casi ospedalizzati

La fascia d’età delle persone ospedalizzate va da 0 a 102 anni, per un’età mediana di 71 anni. Nel 60% dei casi si tratta di uomini, nel 40% di donne. Il numero di persone ricoverate in ospedale era più alto tra gli uomini che tra le donne, a tutte le età. L’incidenza aumenta notevolmente con l’età, con un picco nelle persone di 80 anni e più.

Decessi

Finora in Svizzera e nel Principato del Lichtenstein sono morte 1.678 persone che sono risultate positive alla COVID-19 in laboratorio. Ciò corrisponde a 20 morti per 100 mila abitanti. Su 1582 persone decedute con dati completi, il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti. Le tre malattie preesistenti più frequentemente menzionate sono l’ipertensione arteriosa (63%), le malattie cardiovascolari (57%) e il diabete (26%).

Ripartizione per età e sesso dei casi deceduti

Dei deceduti, 58% erano uomini e 42% donne. La fascia d’età va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 84 anni. Il numero di morti per 100 mila abitanti è stato da 2 a 3 volte superiore tra gli uomini rispetto alle donne, a seconda dell’età. L’incidenza è molto bassa per le persone sotto i 60 anni di età, ed aumentata rapidamente con l’età, con un picco per le persone di 80 anni e più.

Mercoledì 17 giugno

In Svizzera e Liechtenstein sono state segnalate nelle ultime 24 ore 37 nuove infezioni da coronavirus. Secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i casi complessivi di COVID-19 sono 31.183 .

Ieri i nuovi casi di coronavirus erano stati 15, mentre lunedì 14. Secondo il bilancio giornaliero dell’UFSP, in totale sono decedute 1.678 persone, dato invariato rispetto a ieri.

In Ticino si sono registrati nelle ultime 24 ore due nuovi contagi (totale 3.323) e nessun decesso (totale 350). Nei Grigioni, secondo i dati aggiornati a ieri, si segnala un doppio zero: il totale di casi positivi resta fermo a 830 e quello dei morti a 50.

I test effettuati per il Sars-CoV-2, il virus che causa la COVID-19, sono stati finora 475’224. Nell’8% dei casi il risultato è stato positivo. Ad oggi, sono stati segnalati 3.999 ricoveri ospedalieri per COVID-19.

L’incidenza dell’infezione a livello nazionale è di 363 casi ogni 100 mila abitanti. I cantoni con l’incidenza più alta sono Ginevra (1051.7), Ticino (932 ), Vaud (699), Basilea Città (583.3) e Vallese (564.6). Nei Grigioni è di 404.3.

Martedì 16 giugno

In Svizzera e Liechtenstein sono state segnalate nelle ultime 24 ore 15 nuove infezioni da coronavirus. Secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i casi complessivi di Covid-19 sono 31’146.

Ieri i nuovi casi di coronavirus erano stati 14, mentre tra sabato e domenica 23. Secondo il bilancio giornaliero dell’UFSP, in totale sono decedute 1678 persone, una in più di ieri.

In Ticino si è registrato un doppio zero. Il totale rimane dunque fermo a 3’321 casi positivi e 350 decessi.

I test effettuati per il Sars-CoV-2, il virus che causa il Covid-19, sono stati finora 461’128. Nell’8% di questi test il risultato è stato positivo. Ad oggi, sono stati segnalati 3996 ricoveri ospedalieri per Covid-19.

L’incidenza dell’infezione a livello nazionale è di 363 casi ogni 100’000 abitanti. I cantoni con l’incidenza più alta sono Ginevra (1051,7), Ticino (931,4), Vaud (698,1), Basilea Città (582,8) e Vallese (562,9). Nei Grigioni è di 404,3.

Lunedì 15 giugno

In Svizzera e Liechtenstein sono state segnalate nelle ultime 24 ore 14 nuove infezioni da coronavirus. Secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i casi complessivi di COVID-19 sono 31.131.

Ieri i nuovi casi di coronavirus erano stati 23, mentre tra venerdì e sabato 31. Secondo il bilancio giornaliero dell’UFSP, in totale sono decedute 1677 persone (invariato da ieri).

In Ticino - stando ai dati divulgati stamane dalle autorità cantonali - nelle ultime 24 ore si sono registrati 4 nuovi casi positivi (totale 3’321) ma nessun decesso (totale 350).

I test effettuati per il Sars-CoV-2, il virus che causa la COVID-19, sono stati finora a 461’128. Nell’8% di questi test il risultato è stato positivo. Ad oggi, sono stati segnalati 3991 ricoveri ospedalieri per COVID-19.

L’incidenza dell’infezione a livello nazionale è di 363 casi ogni 100 mila abitanti. I cantoni con l’incidenza più alta sono Ginevra (1051,3), Ticino (931,4), Vaud (698), Basilea Città (582,8) e Vallese (562,3). Nei Grigioni è di 404,3.

Domenica 14 giugno

Sono 23 i nuovi casi di coronavirus registrati in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.117 contagi confermati in laboratorio. I decessi restano fermi a 1.677. L’incidenza dell’infezione a livello nazionale è di 363 casi ogni 100.000 abitanti. I cantoni con l’incidenza più alta sono Ginevra (1051,3), Ticino (931,4), Vaud (698), Basilea Città (582,8) e Vallese (562,3).

Il numero dei test per SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, eseguiti finora ammonta complessivamente a 458.933, di cui 8% sono risultati positivi (più test positivi o negativi possono essere fatti per la stessa persona).

La fascia d’età dei casi finora confermati da test di laboratorio va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 52 anni (la metà dei casi ha un’età inferiore, l’altra metà un’età superiore a quest’età). Nel 46% dei casi si tratta di uomini, nel 54% di donne. Gli adulti sono stati notevolmente più colpiti dei bambini. Negli adulti a partire dai 60 anni, gli uomini sono stati più colpiti delle donne, mentre negli adulti sotto i 60 anni le donne più degli uomini. Per entrambi i sessi, l’incidenza è stata più alta tra le persone di 80 anni e più.

Ospedalizzazioni

Ad oggi, sono stati segnalati 3.991 ricoveri ospedalieri in relazione a COVID-19 confermata in laboratorio. Su 3.565 persone ricoverate in ospedale con dati completi, il 14% non aveva malattie preesistenti rilevanti e l’86% aveva una o più malattie preesistenti. Le patologie citate più frequentemente sono l’ipertensione arteriosa (52%), le malattie cardiovascolari (34%) e il diabete (23%). Tra le persone ricoverate in ospedale, i tre sintomi citati più frequentemente erano febbre (66%), tosse (63%) e problemi respiratori (41%). Il 46% dei casi aveva la polmonite.

La fascia d’età delle persone ospedalizzate va da 0 a 102 anni, per un’età mediana di 71 anni. Nel 60% dei casi si tratta di uomini, nel 40% di donne. Il numero di persone ricoverate in ospedale era più alto tra gli uomini che tra le donne, a tutte le età. L’incidenza aumenta notevolmente con l’età, con un picco nelle persone di 80 anni e più.

Decessi

Finora in Svizzera e nel Principato del Lichtenstein sono morte 1.677 persone che sono risultate positive alla COVID-19 in laboratorio. Ciò corrisponde a 20 morti per 100.000 abitanti. Su 1.581 persone decedute con dati completi, il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti. Le tre malattie preesistenti più frequentemente menzionate sono l’ipertensione arteriosa (63%), le malattie cardiovascolari (57%) e il diabete (26%). Dei deceduti, 58% erano uomini e 42% donne. La fascia d’età va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 84 anni. Il numero di morti per 100 000 abitanti è stato da 2 a 3 volte superiore tra gli uomini rispetto alle donne, a seconda dell’età. L’incidenza è molto bassa per le persone sotto i 60 anni di età, ed aumentata rapidamente con l’età, con un picco per le persone di 80 anni e più.

Isolamento e quarantena

Per evitare la trasmissione del virus SARS-CoV-2 che causa i casi di COVID-19, le autorità cantonali competenti possono mettere in isolamento le persone identificate come potenziali trasmettitori, rispettivamente mettere in quarantena durante 10 giorni le persone con le quali hanno avuto uno stretto contatto quando erano contagiose. I cantoni dichiarano due volte alla settimana – il martedì e il giovedì – all’Ufficio federale della sanità pubblica il numero di casi COVID-19 in isolamento e il numero di contatti in quarantena. Il 12 giugno questa statistica era disponibile per 25 cantoni e per il Principato del Liechtenstein. Un totale di 133 casi erano poi in isolamento e 445 in quarantena. La figura 8 fornisce i dettagli sul numero di isolamenti e quarantene per cantone.

Sabato 13 giugno

Sono 31 i nuovi casi di coronavirus registrati in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.094 contagi confermati in laboratorio. I decessi restano fermi a 1.677.

Evoluzione temporale

Il numero dei test per SARS-CoV-2 eseguiti finora ammonta complessivamente a 453.745, di cui 8% sono risultati positivi (più test positivi o negativi possono essere fatti per la stessa persona).

Ripartizione per età e sesso dei casi

La fascia d’età dei casi finora confermati da test di laboratorio va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 52 anni (la metà dei casi ha un’età inferiore, l’altra metà un’età superiore a quest’età). Nel 46% dei casi si tratta di uomini, nel 54% di donne. Gli adulti sono stati notevolmente più colpiti dei bambini. Negli adulti a partire dai 60 anni, gli uomini sono stati più colpiti delle donne, mentre negli adulti sotto i 60 anni le donne più degli uomini. Per entrambi i sessi, l’incidenza è stata più alta tra le persone di 80 anni e più.

Ripartizione cantonale dei casi

Sono stati dichiarati casi in tutti i cantoni e nel Principato del Liechtenstein. Tra i casi rientrano anche i singoli casi di persone che non hanno un domicilio permanente nei rispettivi cantoni. Rispetto al numero di abitanti, i Cantoni Ginevra, Ticino, Vaud, Basilea Città e Vallese sono i più colpiti.

Ospedalizzazioni

Ad oggi, sono stati segnalati 3991 ricoveri ospedalieri in relazione alla COVID-19 confermata in laboratorio. Su 3565 persone ricoverate in ospedale con dati completi, il 14% non aveva malattie preesistenti rilevanti e l’86% aveva una o più malattie preesistenti. Le patologie citate più frequentemente sono l’ipertensione arteriosa (52%), le malattie cardiovascolari (34%) e il diabete (23%). Tra le persone ricoverate in ospedale, i tre sintomi citati più frequentemente erano febbre (66%), tosse (63%) e problemi respiratori (41%). Il 46% dei casi aveva la polmonite.

Ripartizione per età e sesso dei casi ospedalizzati

La fascia d’età delle persone ospedalizzate va da 0 a 102 anni, per un’età mediana di 71 anni. Nel 60% dei casi si tratta di uomini, nel 40% di donne. Il numero di persone ricoverate in ospedale era più alto tra gli uomini che tra le donne, a tutte le età. L’incidenza aumenta notevolmente con l’età, con un picco nelle persone di 80 anni e più.

Decessi

Finora in Svizzera e nel Principato del Lichtenstein sono morte 1677 persone che sono risultate positive alla COVID-19 in laboratorio. Ciò corrisponde a 20 morti per 100.000 abitanti. Su 1581 persone decedute con dati completi, il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti. Le tre malattie preesistenti più frequentemente menzionate sono l’ipertensione arteriosa (63%), le malattie cardiovascolari (57%) e il diabete (26%).

Ripartizione per età e sesso dei casi deceduti

Dei deceduti, 58% erano uomini e 42% donne. La fascia d’età va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 84 anni. Il numero di morti per 100 000 abitanti è stato da 2 a 3 volte superiore tra gli uomini rispetto alle donne, a seconda dell’età. L’incidenza è molto bassa per le persone sotto i 60 anni di età, ed aumentata rapidamente con l’età, con un picco per le persone di 80 anni e più.

Venerdì 12 giugno

Sono 19 i nuovi casi di coronavirus registrati in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.063 contagi confermati in laboratorio. I decessi salgono a 1.677, ieri erano rimasti fermi a 1.675. L’incidenza della malattia ammonta a 362 per 100.000 abitanti e l’8% dei 447.617 test finora eseguiti ha dato esito positivo. Rispetto al numero di abitanti, i Cantoni di Ginevra, Ticino, Vaud, Basilea Città e Vallese sono i più colpiti.

Evoluzione temporale

Il numero dei test per SARS-CoV-2 eseguiti finora ammonta complessivamente a 447 617, di cui 8% sono risultati positivi.

Ripartizione per età e sesso dei casi

La fascia d’età dei casi finora confermati da test di laboratorio va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 52 anni (la metà dei casi ha un’età inferiore, l’altra metà un’età superiore a quest’età). Nel 46% dei casi si tratta di uomini, nel 54% di donne. Gli adulti sono stati notevolmente più colpiti dei bambini. Negli adulti a partire dai 60 anni, gli uomini sono stati più colpiti delle donne, mentre negli adulti sotto i 60 anni le donne più degli uomini. Per entrambi i sessi, l’incidenza è stata più alta tra le persone di 80 anni e più.

Ripartizione cantonale dei casi

Sono stati dichiarati casi in tutti i cantoni e nel Principato del Liechtenstein. Tra i casi rientrano anche i singoli casi di persone che non hanno un domicilio permanente nei rispettivi cantoni. Rispetto al numero di abitanti, i Cantoni Ginevra, Ticino, Vaud, Basilea Città e Vallese sono i più colpiti.

Ospedalizzazioni

Ad oggi, sono stati segnalati 3991 ricoveri ospedalieri in relazione alla COVID-19 confermata in laboratorio. Su 3565 persone ricoverate in ospedale con dati completi, il 14% non aveva malattie preesistenti rilevanti e l’86% aveva una o più malattie preesistenti. Le patologie citate più frequentemente sono l’ipertensione arteriosa (52%), le malattie cardiovascolari (34%) e il diabete (23%). Tra le persone ricoverate in ospedale, i tre sintomi citati più frequentemente erano febbre (66%), tosse (63%) e problemi respiratori (41%). Il 46% dei casi aveva la polmonite.

Ripartizione per età e sesso dei casi ospedalizzati

La fascia d’età delle persone ospedalizzate va da 0 a 102 anni, per un’età mediana di 71 anni. Nel 60% dei casi si tratta di uomini, nel 40% di donne. Il numero di persone ricoverate in ospedale era più alto tra gli uomini che tra le donne, a tutte le età. L’incidenza aumenta notevolmente con l’età, con un picco nelle persone di 80 anni e più.

Decessi

Finora in Svizzera e nel Principato del Lichtenstein sono morte 1677 persone che sono risultate positive alla COVID-19 in laboratorio. Ciò corrisponde a 20 morti per 100 000 abitanti. Su 1581 persone decedute con dati completi, il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti. Le tre malattie preesistenti più frequentemente enzionate sono l’ipertensione arteriosa (63%), le malattie cardiovascolari (57%) e il diabete (26%).

Ripartizione per età e sesso dei casi deceduti

Dei deceduti, 58% erano uomini e 42% donne. La fascia d’età va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 84 anni. Il numero di morti per 10000 abitanti è stato da 2 a 3 volte superiore tra gli uomini rispetto alle donne, a seconda dell’età. L’incidenza è molto bassa per le persone sotto i 60 anni di età, ed aumentata rapidamente con l’età, con un picco per le persone di 80 anni e più.

Giovedì 11 giugno

Sono 33 i nuovi casi di coronavirus registrati in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.044 contagi confermati in laboratorio. La maggior parte di questi, scrive l’Ufficio federale della sanità pubblica, sono tuttavia casi meno recenti che sono stati segnalati in ritardo. I decessi restano fermi a 1.675.

Evoluzione temporale

Il numero dei test per SARS-CoV-2 eseguiti finora ammonta complessivamente a 441.628, di cui 8% sono risultati positivi (più test positivi o negativi possono essere fatti per la stessa persona).

Ripartizione per età e sesso dei casi

La fascia d’età dei casi finora confermati da test di laboratorio va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 52 anni (la metà dei casi ha un’età inferiore, l’altra metà un’età superiore a quest’età). Nel 46% dei casi si tratta di uomini, nel 54% di donne. Gli adulti sono stati notevolmente più colpiti dei bambini. Negli adulti a partire dai 60 anni, gli uomini sono stati più colpiti delle donne, mentre negli adulti sotto i 60 anni le donne più degli uomini. Per entrambi i sessi, l’incidenza è stata più alta tra le persone di 80 anni e più.

Ripartizione cantonale dei casi

Sono stati dichiarati casi in tutti i cantoni e nel Principato del Liechtenstein. Tra i casi rientrano anche i singoli casi di persone che non hanno un domicilio permanente nei rispettivi cantoni. Rispetto al numero di abitanti, i Cantoni Ginevra, Ticino, Vaud, Basilea Città e Vallese sono i più colpiti.

Ospedalizzazioni

Ad oggi, sono stati segnalati 3989 ricoveri ospedalieri in relazione alla COVID-19 confermata in laboratorio. Su 3.563 persone ricoverate in ospedale con dati completi, il 14% non aveva malattie preesistenti rilevanti e l’86% aveva una o più malattie preesistenti. Le patologie citate più frequentemente sono l’ipertensione arteriosa (52%), le malattie cardiovascolari (34%) e il diabete (23%). Tra le persone ricoverate in ospedale, i tre sintomi citati più frequentemente erano febbre (66%), tosse (63%) e problemi respiratori (41%). Il 46% dei casi aveva la polmonite.

Ripartizione per età e sesso dei casi ospedalizzati

La fascia d’età delle persone ospedalizzate va da 0 a 102 anni, per un’età mediana di 71 anni. Nel 60% dei casi si tratta di uomini, nel 40% di donne. Il numero di persone ricoverate in ospedale era più alto tra gli uomini che tra le donne, a tutte le età. L’incidenza aumenta notevolmente con l’età, con un picco nelle persone di 80 anni e più.

Decessi

Finora in Svizzera e nel Principato del Lichtenstein sono morte 1675 persone che sono risultate positive alla COVID-19 in laboratorio. Ciò corrisponde a 20 morti per 100 000 abitanti. Su 1581 persone decedute con dati completi, il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti.

Le tre malattie preesistenti più frequentemente menzionate sono l’ipertensione arteriosa (63%), le malattie cardiovascolari (57%) e il diabete (26%).

Ripartizione per età e sesso dei casi deceduti

Dei deceduti, 57% erano uomini e 43% donne. La fascia d’età va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 84 anni. Il numero di morti per 100 000 abitanti è stato da 2 a 3 volte superiore tra gli uomini rispetto alle donne, a seconda dell’età. L’incidenza è molto bassa per le persone sotto i 60 anni di età, ed aumentata rapidamente con l’età, con un picco per le persone di 80 anni e più.

©CdT.ch - Riproduzione riservata