È salito a 374 il numero di casi positivi di coronavirus in Svizzera, di cui 312 confermati: lo comunica l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel suo bilancio aggiornato alle 12.00. Ieri alla stessa ora i casi erano 332, vale a dire 42 in meno, fra cui 281 confermati (31 in meno).