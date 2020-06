Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Svizzera (qui la mappa e i grafici dal primo caso in Ticino ad oggi). Qui tutti i dati sull’epidemia nella Confederazione fino al 10 giugno .

Mercoledì 24 giugno

La Svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno registrato finora un totale di 31.376 casi confermati in laboratorio, il che significa 44 casi dichiarati supplementari in un giorno. Le cifre dei casi giornalieri sono generalmente soggette a fluttuazioni settimanali con valori più bassi nei fine settimana. L’incidenza ammonta a 366 per 100 000 abitanti. Finora in Svizzera e nel Principato del Lichtenstein sono stati registrati 1.682 decessi in relazione a COVID-19 confermati in laboratorio. Tutti i cantoni svizzeri e il Principato del Liechtenstein sono colpiti.

Evoluzione temporale

Il numero dei test per SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, eseguiti finora ammonta complessivamente a 523 909, di cui 7% sono risultati positivi (più test positivi o negativi possono essere fatti per la stessa persona).

Ripartizione per età e sesso dei casi

La fascia d’età dei casi finora confermati da test di laboratorio va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 52 anni (la metà dei casi ha un’età inferiore, l’altra metà un’età superiore a quest’età). Nel 46% dei casi si tratta di uomini, nel 54% di donne. Gli adulti sono stati notevolmente più colpiti dei bambini. Negli adulti a partire dai 60 anni, gli uomini sono stati più colpiti delle donne, mentre negli adulti sotto i 60 anni le donne più degli uomini (Grafico 2). Per entrambi i sessi, l’incidenza è stata più alta tra le persone di 80 anni e più.

Ripartizione cantonale dei casi

Sono stati dichiarati casi in tutti i cantoni e nel Principato del Liechtenstein. Tra i casi rientrano anche i singoli casi di persone che non hanno un domicilio permanente nei rispettivi cantoni.

Rispetto al numero di abitanti, i Cantoni Ginevra, Ticino, Vaud, Basilea Città e Vallese sono i più colpiti.

Ospedalizzazioni

Ad oggi, sono stati segnalati 4027 ricoveri ospedalieri in relazione a COVID-19 confermata in laboratorio.

Su 3’596 persone ricoverate in ospedale con dati completi, il 14% non aveva malattie preesistenti rilevanti e l’86% aveva una o più malattie preesistenti. Le patologie citate più frequentemente sono l’ipertensione arteriosa (52%), le malattie cardiovascolari (34%) e il diabete (23%).

Tra le persone ricoverate in ospedale, i tre sintomi citati più frequentemente erano febbre (66%), tosse (63%) e problemi respiratori (41%). Il 46% dei casi aveva la polmonite.

Ripartizione per età e sesso dei casi ospedalizzati

La fascia d’età delle persone ospedalizzate va da 0 a 102 anni, per un’età mediana di 71 anni. Nel 60% dei casi si tratta di uomini, nel 40% di donne. Il numero di persone ricoverate in ospedale era più alto tra gli uomini che tra le donne, a tutte le età. L’incidenza aumenta notevolmente con l’età, con un picco nelle persone di 80 anni e più.

Decessi

Finora in Svizzera e nel Principato del Lichtenstein sono morte 1682 persone che sono risultate positive al COVID-19 in laboratorio. Ciò corrisponde a 20 morti per 100 000 abitanti.

Su 1586 persone decedute con dati completi, il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti. Le tre malattie preesistenti più frequentemente menzionate sono l’ipertensione arteriosa (63%), le malattie cardiovascolari (57%) e il diabete (26%).

Ripartizione per età e sesso dei decessi

Dei deceduti, 58% erano uomini e 42% donne. La fascia d’età va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 84 anni. Il numero di morti per 100 000 abitanti è stato da 2 a 3 volte superiore tra gli uomini rispetto alle donne, a seconda dell’età. L’incidenza è molto bassa per le persone sotto i 60 anni di età, ed aumentata rapidamente con l’età, con un picco per le persone di 80 anni e più.

Isolamento e quarantena

Per evitare la trasmissione del virus SARS-CoV-2 che causa i casi di COVID-19, le autorità cantonali competenti possono mettere in isolamento le persone identificate come potenziali trasmettitori, risp. mettere in quarantena durante 10 giorni le persone con le quali hanno avuto uno stretto contatto quando erano contagiose. I cantoni dichiarano due volte alla settimana – il martedì e il giovedì – all’Ufficio federale della sanità pubblica il numero di casi COVID-19 in isolamento e il numero di contatti in quarantena.

Il 23.06.2020 questa statistica era disponibile per 25 cantoni e per il Principato del Liechtenstein. Un totale di 158 casi erano poi in isolamento e 715 in quarantena. La figura 8 fornisce i dettagli sul numero di isolamenti e quarantene per cantone.