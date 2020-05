In Svizzera 51 nuovi casi e 6 decessi

Venerdì 15 maggio

La Svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno registrato finora un totale di 30.514 casi confermati in laboratorio, il che significa 51 casi supplementari in un giorno (ieri erano 30.463). Finora sono stati registrati 1.595 decessi in relazione alla COVID-19, ossia 6 in più di ieri (erano 1.589). Lo comunica l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel bollettino odierno. Secondo il conteggio dell’agenzia Keystone-ATS, basato sui dati dei cantoni, i decessi dovuti al Covid-19 sono invece già 1.872.

Test effettuati

Nel rapporto, pubblicato come di consuetudine sul suo sito, l’UFSP precisa che dei 334.274 test effettuati finora, circa l’11% è risultato positivo. L’incidenza della malattia (casi per 100.000 abitanti) a livello nazionale si situa a 356. In Ticino - in base ai dati divulgati dalle autorità cantonali - non vi sono stati decessi (totale 341). I nuovi casi sono 7 per un totale di 3279. Nei Grigioni i morti sono fermi a 46 e le infezioni totali sono 822 (+1).

Il paragone tra cantoni

Il Ticino è il secondo cantone con l’incidenza più alta (919,5 per 100.000 abitanti). Il cantone italofono è superato da Ginevra (1038,3) e seguito da Vaud (688,9) e Basilea Città (578,1). Nei Grigioni l’incidenza è di 401,3.

I ricoveri

L’UFSP dispone anche dei dati di 3459 ricoverati in ospedale. La loro età varia da 0 a 102 anni, con un’età mediana di 72 anni (il 50% ha un’età inferiore, il 50% superiore). L’86% dei ricoverati aveva una o più patologie preesistenti, in particolare ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari o diabete. Su 1521 persone decedute di cui si hanno dati completi, il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti.

Giovedì 14 maggio

Continuano a rimanere limitati i nuovi casi di coronavirus in Svizzera e nel Liechtenstein: nelle ultime 24 ore sono stati 50, che portano il totale a 30’463. L’incidenza ammonta a 355 malati ogni 100.000 abitanti.

I decessi per Covid-19, si legge nell’abituale comunicato dell’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP), sono 1.589. Buone notizie arrivano dal Ticino, dove per la seconda volta in tre giorni si registrano zero nuovi casi (totale 3.272) e zero decessi (totale 341) in 24 ore. Nei Grigioni i casi rimangono fermi a 821 e i morti a 46.

Il numero dei test per SARS-CoV-2, il virus che causa la Covid-19, eseguiti finora in Svizzera ammonta complessivamente a più di 328’163, di cui l’11% sono risultati positivi. La fascia d’età dei casi finora confermati va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 52 anni (la metà dei casi ha un’età inferiore, l’altra metà superiore).

Il cantone con la maggiore incidenza rimane Ginevra, con 1037,1 casi ogni 100’000 abitanti, segue il Ticino con 917,5/100’000. I Grigioni si attestano a 400,7/100’000.

Ad oggi, sono stati segnalati 3881 ricoveri. Su 3454 persone ricoverate e per cui sono disponibili dati completi, l’87% aveva una o più malattie preesistenti. La fascia d’età delle persone ospedalizzate va da 0 a 102 anni, per una mediana di 72 anni.

Su 1515 persone decedute per cui si dispone di dati completi, il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti. Il 58% erano uomini e 42% donne. La fascia d’età va da 31 a 108 anni, per una mediana di 84 anni. L’incidenza è molto bassa per le persone sotto i 60 anni.

Mercoledi 13 maggio

La Svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno registrato finora un totale di 30.413 casi confermati in laboratorio, il che significa 33 casi supplementari in un giorno. L’incidenza ammonta a 354 per 100 mila abitanti. Finora sono stati registrati 1.564 decessi in relazione alla COVID-19, ossia 3 in più di ieri. Lo comunica l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel bollettino odierno.

