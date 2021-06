Le dosi di vaccino contro la COVID-19 somministrate in Svizzera nella settimana dal 17 giugno al 23 giugno sono state 579.006. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

In media, nella Confederazione vengono effettuate 82.715 vaccinazioni al giorno. Rispetto alla settimana precedente, il ritmo delle inoculazioni è diminuito del 7%.

In totale, indica l’UFSP aggiornando i dati fino a due giorni fa, sono state già somministrate 7.012.928 dosi di vaccino. Fino ad ora 2.794.266 persone sono state completamente vaccinate, questo significa che il 32,3% della popolazione ha ricevuto due iniezioni. Percentuale che in Ticino ha raggiunto il 36% . A 1.424.396 persone è stata invece somministrata una sola dose.

In totale sono state consegnate ai Cantoni 7.211.350 dosi di vaccino. La Confederazione è inoltre ancora in possesso di 160.775 dosi. Siccome spesso si riescono a estrarre più vaccini del previsto da una fiala, può accadere che in alcuni cantoni le somministrazioni risultino superiori al numero ufficiale ricevuto.