Il numero di contagi da coronavirus in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein è in aumento. Attualmente 8.836 casi sono risultati positivi (+776 rispetto a ieri). Tutti i cantoni svizzeri e il Principato del Liechtenstein sono stati colpiti.

Finora in Svizzera sono stati registrati 86 decessi da COVID-19 (+20 rispetto a ieri). Altri 4 decessi potrebbero essere attribuiti a COVID-19, tuttavia non sono disponibili risultati di laboratorio. Le cifre di oggi si basano sulle dichiarazioni che l’Ufficio federale della sanità pubblica ha ricevuto e inserito fino a questa mattina. Per questo motivo possono divergere dai dati comunicati dai cantoni, viene precisato in una nota.