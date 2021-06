La Svizzera riceverà oltre 600.000 nuove dosi di vaccino entro la fine della settimana. Lo ha annunciato oggi ministro della sanità Alain Berset, dopo aver visitato a Grenchen (SO) il primo centro di vaccinazione drive-in del Paese, aperto una settimana fa.

Circa tre milioni di persone vengono vaccinate ogni mese in Svizzera, 3,2 milioni sono state vaccinate una volta e quasi 2 milioni hanno ricevuto entrambe le dosi. «Un quarto della popolazione immunizzata non è ancora sufficiente per fermare la pandemia», ha però avvertito il capo del Dipartimento federale dell’interno.