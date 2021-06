A Cressier (NE), villaggio già pesantemente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, si temono nuovi allagamenti, perché la zona non è ancora stata messa completamente in sicurezza. La popolazione è invitata a non uscire di casa.

Centinaia le chiamate alla polizia sia a Friburgo che a Berna, soprattuto per allagamenti e danni a edifici o veicoli. A Bulle (FR) i soccorritori sono dovuti intervenire per aiutare una classe di 16 bambini e un accompagnatore, sorpresi dalla grandine. Sei piccoli e l’accompagnatore sono stati portati in ospedale per accertamenti.