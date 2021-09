Il vaccino di Johnson & Johnson dovrebbe essere presto utilizzato in Svizzera. La Confederazione ha inviato ai Cantoni informazioni in questo senso in un documento riservato. Secondo indiscrezioni del Blick, la campagna dovrebbe iniziare il 5 ottobre. Alla conferenza dei direttori cantonali della sanità, su richiesta dell’agenzia di stampa Keystone-SDA, è stato affermato che il governo federale ha inviato ai Cantoni un documento con informazioni riservate alla fine della scorsa settimana. Il vaccino sarà destinato alle persone che, per motivi medici, non possono essere vaccinate con i prodotti fin qui somministrati. Il principio attivo dell’azienda farmaceutica statunitense Johnson & Johnson è stato approvato per l’uso in Svizzera per un periodo limitato dalla fine di marzo.