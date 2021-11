Nella settima in rassegna all’UFSP sono stati segnalati 24’993 nuovi contagi (24’826 in Svizzera e 167 nel Liechtenstein). Come nei sette giorni precedenti, quando erano state censite 17’304 nuove infezioni, l’aumento è giudicato «significativo».

Ci sono ancora grandi differenze regionali nell’incidenza: quella più bassa nella settimana in esame è stata rilevata in Ticino con 105 casi confermati in laboratorio per 100’000 abitanti, la più alta a Nidvaldo con 742. Nei Grigioni il dato è stato di 484.