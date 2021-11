Oltre agli assicuratori, esse si mettono dietro anche le piattaforme di prenotazione e i negozi online, precisa comparis.ch in una nota diffusa oggi. Oltre uno svizzero su due (più precisamente il 57,7%) non ha espresso alcuna riserva sull’utilizzo del pass sanitario elettronico e sul mettere a disposizione i dati corrispondenti su Internet.

Secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), quasi 7 milioni di certificati sono stati per ora emessi in Svizzera per le persone vaccinate o testate, mentre quelli per le persone guarite dalla malattia sono 312’000. Come noto comunque, il documento può anche essere stampato e presentato in formato cartaceo.