Il numero di persone colpite in Svizzera dal coronavirus è molto più elevato rispetto alle cifre ufficiali e sarebbe piuttosto di 10.000, secondo l’analista Pierre Dessemontet. Lui e altri esperti sottolineano che per combattere l’infezione la «disciplina della popolazione» di fronte alle raccomandazioni delle autorità è fondamentale.

L’analista sottolinea che le statistiche si basano sul numero di casi noti e identificati. Ma, secondo Dessemontet, molte persone non si fanno avanti perché non si rendono conto di essere infette o di infettare gli altri.

Diversi scenari circolavano sulla stampa in previsione di possibili nuove misure che il Consiglio federale dovrebbe annunciare oggi. Uno di questi è la riduzione del numero di spettatori per gli eventi autorizzati da 1000 a 300. Per l’infettivologo Philippe Eggimann queste nuove misure sono necessarie prima del fine settimana, «il momento in cui le persone si incontrano più frequentemente».