Il consigliere federale Ueli Maurer è preoccupato per la situazione venutasi a creare in Svizzera e perplesso per la gestione della pandemia da parte del Consiglio federale. In una lunga chiacchierata con l’editore e consigliere nazionale UDC Roger Köppel apparsa sulla Weltwoche, il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha lanciato diverse frecciatine, tra le altre cose, al collega Alain Berset – senza mai nominarlo direttamente – per quanto riguarda il problema dei posti letti disponibili negli ospedali. L’accusa che muove Maurer è che il Consiglio federale ha sempre evitato questo tipo di problema. «Una riserva sarebbe necessaria durante questo periodo. Prescriviamo quante persone della stessa famiglia possono festeggiare insieme il Natale, ma non facciamo nulla per i letti d’ospedale. Avremmo bisogno di una riserva per affrontare i picchi». Secondo il capo del DFF, «sorprendente quanto poco se ne parli. La Svizzera è in guerra contro il virus e dovrebbe attrezzarsi».

«Ci sono cose che non si possono dire»

Il dibattito con il collega di partito Köppel si è poi spostato sull’aspetto politico e le recenti polemiche sulla foto che ritraeva Maurer con la maglietta del gruppo di coronascettici dei «Freiheitstrychler». «Quello che mi preoccupa è che ci sono cose che non si possono più dire ad alta voce in questo Paese. Si è immediatamente messi all’angolo. Questo è successo a me come consigliere federale, ma succede anche a migliaia, decine di migliaia di persone», ha confessato il consigliere federale. Per la Svizzera – prosegue – sarebbe molto pericoloso se, in una democrazia, non si potesse più dire ciò che si pensa, ed è ciò che sta già accadendo. Proprio in merito a questo argomento, secondo Maurer ci sarebbe una palese discriminazione tra chi si è vaccinato e chi no.