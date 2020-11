I tecnici della Confederazione rinnovano l’incontro con la stampa oggi a Berna, per informare la popolazione in merito all’evoluzione della pandemia da coronavirus. All’incontro sono presenti Virginie Masserey , responsabile della Sezione malattie infettive dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Thomas Steffen , medico cantonale di Basilea Città, Erik Jakob , capo della direzione per la promozione delle sedi della SECO, Valérie Donzel , responsabile dell’ufficio Politica regionale e d’assetto del territorio, SECO, Martin Walker , vicedirettore, responsabile della politica in materia di uscite dell’Amministrazione federale delle finanze.

IL VIDEO

LA CONFERENZA STAMPA

«La situazione in Svizzera tenda a un lieve miglioramento e il numero di decessi sembra stabilizzarsi», ha detto Masserey commentando i dati odierni. «Il tasso di positività dei tamponi è intorno al 19% ed è ancora troppo elevato. I Cantoni della regione del Lemano e il Ticino hanno l’incidenza maggiore di casi di coronavirus. Molte le persone colpite in modo grave e la pressione sulle terapie intense resta elevata. Ci sono ancora 220 letti di riserva disponibili. Con il trascorrere dei giorni è probabile che l’incidenza dei casi tra i Cantoni romandi e i Cantoni della Svizzera centrale sarà simile, o che venga invertita», ha detto Masserey invitando la popolazione a rimanere prudente.

«Non roviniamo tutto con le Feste»

Le cifre sembrano quindi indicare che le misure abbiano effetto, dice Masserey: «Ora dobbiamo perseverare e non lasciare la situazione stagnare. È importante far diminuire la propagazione del virus e non farci rovinare questi risultati dalle Feste». Per questo i tecnici della confederazione hanno pubblicato alcuni suggerimenti su come trascorrere le feste.

«Non siamo obbligati a festeggiare. Ci sono anche dei consigli per spiegare ai propri cari il desiderio di rinunciare o di rimandare i festeggiamenti». Un altro suggerimento è di anticipare le compere per mantenere il più possibile le distanze e rispettare le norme di igiene. «È anche molto importante aerare sempre i locali in cui ci troviamo», ha detto Masserey.

«La Svizzera: pochi divieti, ma bisogna essere diligenti»

Thomas Steffen dal canto suo ha ricordato, coadiuvato da alcuni articoli di giornale custoditi negli archivi della città di Basilea, che già ai tempi della Spagnola le misure di contenimento e di igiene risultavano fondamentali. «Oggi assistiamo a una diminuzione dei casi positiva», ha detto. «Ma non dobbiamo illuderci. L’inverno sarà difficile. Chiunque abbia sintomi, anche leggeri, deve farsi testare. Le persone si fanno ancora testare troppo tardi e continuano a lavorare per giorni con sintomi lievi, senza prendere le dovute misure di protezione». Steffen ha citato l’uso obbligatorio delle maschere nei trasporti pubblici come esempio positivo. Con la sua introduzione è stato raggiunto un ampio consenso. Steffen ha inoltre ricordato che la Svizzera rappresenta un caso particolare, lasciando molta libertà ai cittadini e con pochi divieti: «Nel contesto europeo è un’eccezione, ma funziona solo se tutti si applicano».

Erik Jakob dal canto suo ha ricordato i provvedimenti relativi ai casi di rigore. «La responsabilità dell’utilizzo dei fondi spetta ai Cantoni e lo stanno facendo con ottimi risultati», ha detto Jakob.

Riguardo al vaccino: «Staremo a vedere se davvero alcuni Paesi inizieranno a vaccinare in dicembre». Sull’accusa mossa dai Cantoni alla Confederazione per la mancanza di progressi Masserey ha osservato che sono sulla stessa lunghezza d’onda della Germania, ma che stanno comunicando in modo più cauto. «Il consigliere federale Berset ha infatti dichiarato che la Svizzera inizierà a vaccinarsi contemporaneamente alla Germania e agli altri Paesi dell’UE».

Sull’apertura delle stazioni sciistiche, Masserey ha ricordato l’importanza dei piani di protezione. «È importante che tutte le misure che si applichino negli spazi pubblici e che siano rispettati i provvedimenti sugli assembramenti». Steffen ha ribadito che sarà particolarmente importante «controllare il rispetto dei concetti di protezione e punire rapidamente le violazioni».

