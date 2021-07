Nella 26esima settimana - tra il 28 giugno e il 4 luglio - la variante delta del coronavirus ha causato il 27% delle infezioni registrate in Svizzera e nel Liechtenstein, ha comunicato oggi l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel suo rapporto settimanale, sottolineando come la quota di tale variante sia aumentata notevolmente dall’ultima settimana di maggio.

Nel periodo in rassegna sono stati dichiarati complessivamente 1035 casi confermati in laboratorio, ossia il 40% in più rispetto a sette giorni prima. Si tratta del primo incremento da metà aprile, sottolinea l’UFSP.

Per quanto riguarda i ricoveri, dal 28 giugno al 4 luglio ne sono stati registrati 12, contro i 24 della settimana precedente, mentre il numero medio di pazienti Covid in terapia intensiva è stato di 38 (56 una settimana prima). Riguardo ai decessi in relazione a un’infezione da coronavirus, nella 26esima settimana ne sono stati registrati tre a fronte di sei nei sette giorni precedenti. Il numero di morti è quindi rimasto ancora a un livello basso.

Sempre nel periodo dal 28 giugno al 4 luglio, i test effettuati sono stati 167’555 (48 % PCR e 52 % test antigenici rapidi), ossia il 27°% in più della settimana precedente. La percentuale dei test PCR positivi, pari all’1,2%, è stata simile a quella della settimana precedente (1,1%), mentre quella dei test antigenici rapidi risultati positivi è rimasta invariata allo 0,2 %.

Nel complesso il tasso di incidenza dei casi confermati in laboratorio in Svizzera e nel Liechtenstein ha oscillato tra gli 0 casi alla settimana per 100’000 abitanti nei cantoni di Appenzello Interno e Uri e i 35 a Zugo. In Ticino è stato di 14,2 (a fronte di 6,00 la settimana prima) e nei Grigioni del 17,1 (11,1).

