Tra giugno e luglio, il 91% dei medici ha detto di essere già vaccinato e il 4% prevedeva di farlo in tempi brevi, ha indicato oggi la FMH a Keystone-ATS. Il tasso di vaccinazione nel settore medico è significativamente più elevato della media nazionale che si situa al 63,7%. Tuttavia, siccome i medici sono particolarmente esposti al virus, il loro tasso d’infezione rimane alto. Nel periodo tra febbraio e luglio, questo raggiungeva l’8% nella popolazione e quasi il doppio, ossia il 15%, per i medici. Questi risultati vanno tuttavia presi con le pinze, precisa lo studio. I test per la COVID sono infatti più frequenti fra i medici.