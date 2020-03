(Aggiornato il 31 marzo alle 14) - Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Svizzera (qui la mappa e i grafici dal primo caso in Ticino ad oggi). Ricordiamo che è possibile abbonarsi gratuitamente al CdT per tre mesi, per avere accesso a tutti i contenuti.

Martedì 31 marzo

I casi confermati di coronavirus in Svizzera sono in continuo aumento. Secondo i dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sono ora 16.176, ovvero 701 in più rispetto a 24 ore fa. Almeno 373 persone sono morte. Rispetto a ieri si contano 78 vittime in più. Il numero di test eseguiti nella Confederazione sono finora 123.150, di cui il 13% positivi.

In Ticino - in base ai dati forniti stamane dalle autorità cantonali - i decessi sono 120, 15 in più di ieri. I nuovi casi sono 129 per un totale di 2’091. Nei Grigioni le vittime sono invece salite da 12 a 19, mentre le infezioni sono 513 (+16). Secondo un calcolo dell’agenzia Keystone-ATS le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto la Covid-19 sono almeno 387. Quest’ultimo conteggio si basa sui dati dei Cantoni, quello dell’UFSP sugli annunci di laboratori e medici. Per questo vi è una discrepanza fra le cifre ufficiali fornite dalla Confederazione e quelle reali.

Lunedì 30 marzo

I casi confermati di coronavirus in Svizzera sono in continuo aumento. Secondo i dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sono ora 15.475, ovvero 1.201 in più rispetto a 24 ore fa. Almeno 295 persone sono morte.

Dei 116.700 test effettuati finora, circa il 13% è risultato positivo. In Ticino - in base ai dati forniti stamane dalle autorità cantonali - i decessi sono 105, 12 in più di ieri. I nuovi casi sono 125 per un totale di 1.962. Nei Grigioni le vittime sono invece salite da 9 a 12, mentre le infezioni sono 497 (+88).

L’incidenza della malattia (casi per 100’000 abitanti) in Ticino ha raggiunto il dato di 551,3. Il cantone italofono è seguito da Vaud (418,6) e Basilea Città (372,2).

L’UFSP dispone anche dei dati di 1.445 persone ospedalizzate. L’età di queste persone varia da 0 a 101 anni, con un’età mediana di 70 anni (50% delle persone ricoverate ha un’età inferiore, 50% un’età superiore). L’età mediana delle persone decedute è 82 anni.

Domenica 29 marzo

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.123 nuovi casi di coronavirus in Svizzera, portando il totale a 14.336. I morti sono almeno 257, stando al bilancio diffuso dall’Ufficio federale della sanità (UFSP), che si basa sui dati ricevuti fino a questa mattina. Ieri si registravano 13.213 contagi e 235 decessi.

Dal primo caso di Covid-19 confermato in laboratorio lo scorso 24 febbraio, il numero di persone positive è in costante crescita, afferma l’UFSP nel suo bollettino giornaliero. Ad oggi, sono stati effettuati circa 111.000 test, di cui il 13% ha dato esito positivo. Rispetto alla loro popolazione residente, sono Ticino, Vaud, Basilea Città e Ginevra le regioni più colpite. Il canton Ticino ha un’incidenza di 515,9 casi per 100 mila abitanti, Vaud di 366,8, Basilea-Città di 351,2 e Ginevra di 322,1.

L’UFSP dispone anche dei dati di 1.303 persone ospedalizzate. L’età di queste persone varia da 0 a 101 anni, con un’età mediana di 70 anni (50% delle persone ricoverate ha un’età inferiore, 50% un’età superiore). L’età mediana delle persone decedute è 83 anni.

Sabato 28 marzo

In Svizzera ci sono 1.052 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 13.213. I morti sono almeno 235, stando al bilancio diffuso dall’Ufficio federale della sanità (UFSP), che si basa sui dati ricevuti fino a questa mattina. I cantoni più colpiti continuano ad essere Ticino, Vaud e Basilea Città.

Tra i 1.183 pazienti ricoverati, l’età varia da 0 a 101 anni, con una media di 70 anni. Quasi il 59% dei ricoverati sono uomini, mentre il 41% donne. Ad oggi sono stati effettuati circa 106 mila test per individuare il virus, dei quali il 12% è risultato essere positivo.

Gli adulti continuano ad essere molto più colpiti dalla malattia rispetto ai bambini. Tra gli over 60, gli uomini sono più colpiti delle donne, mentre sotto i 50 anni è vero il contrario.

Venerdì 27 marzo

Il numero di casi di covid-19 in Svizzera è in aumento. Attualmente, si contano 12.161 casi confermati da test di laboratorio, 1.390 in più rispetto al giorno precedente. Tutti i Cantoni svizzeri e il Principato del Liechtenstein sono colpiti. Finora in Svizzera sono stati registrati 197 decessi da coronavirus.

Dal primo caso di covid-19 confermato in laboratorio il 24 febbraio, il numero di risultati positivi non ha smesso di aumentare. Ad oggi, sono stati fatti 97.012 test, di cui il 12% con riscontro positivo, afferma l’UFSP. Il numero di risultati positivi annunciato oggi è sensibilmente superiore a quello comunicato ieri (1.002 casi) e l’altro ieri (929).

Giovedì 26 marzo

Il bilancio delle vittime legate al coronavirus in Svizzera sale a 161, rispetto ai 103 morti annunciati ieri. Lo indica il bilancio aggiornato dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), sebbene differisca dai dati forniti dai singoli cantoni.

I casi confermati nella Confederazione sono invece 10.714, con una progressione di 1.002 nuovi contagi confermati dai laboratori, precisa l’UFSP. Dei 91.400 test effettuati finora, circa il 14% è risultato positivo.

Secondo un calcolo dell’agenzia Keystone-ATS le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 sono almeno 170. Quest’ultimo conteggio si basa sui dati dei Cantoni, quello dell’UFSP sugli annunci di laboratori e medici. Per questo vi è una discrepanza, evidente dall’inizio della crisi, fra le cifre ufficiali fornite dalla Confederazione e quelle reali.

In Ticino - in base ai dati forniti alle 8.00 - i decessi sono 67, in aumento di sette unità rispetto a ieri. I nuovi casi sono 47 per un totale di 1.401. Nei Grigioni le vittime sono invece salite da sei a nove, mentre i casi di contagio sono 373.

