Il numero di casi di coronavirus in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein è in aumento. Attualmente, 8060 casi sono risultati positivi, ovvero 1.046 in più rispetto a 24 ore fa. Tutti i cantoni svizzeri e il Principato del Liechtenstein sono ora colpiti.

Finora in Svizzera sono stati registrati 66 decessi da Covid-19. Altri 4 decessi potrebbero essere attribuiti a Covid-19, tuttavia non sono disponibili risultati di laboratorio. Le cifre di oggi si basano sulle dichiarazioni che l'UFSP ha ricevuto e inserito fino a questa mattina. Per questo motivo possono divergere dai dati comunicati dai cantoni.

La situazione più critica rimane quella in Ticino, con 1165 persone in totale positive al virus e 11 morti nelle ultime 24 ore. L’incidenza della malattia (casi per 100’000 abitanti) in Ticino ha raggiungo il dato di 326,9. Il nostro cantone è seguito da Vaud (235,3) e Basilea Città (222,8). Qui un grafico interattivo sulla diffusione del virus in Svizzera e in Ticino.

Evoluzione

Nel seguente grafico è rappresentata la curva epidemiologica dei casi positivi al Covid-19 secondo la data del caso, che di norma corrisponde alla data del prelievo del tampone.

Grafico 1: Casi di Covid-19 dichiarati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, secondo la data del caso

Ripartizione per età e sesso

La fascia d’età dei casi finora confermati va da 0 a 101 anni, per un’età mediana di 51 anni (50% dei casi ha un’età inferiore, 50% un’età superiore a quest’età). 49% dei casi sono uomini, 51% delle donne. Gli adulti sono stati notevolmente più colpiti dei bambini. Negli adulti sopra i 60 anni, gli uomini sono stati più colpiti delle donne, mentre negli adulti sotto i 50 anni le donne più degli uomini.

Rispetto ai casi, la fascia di età dei decessi è nettamente più alta. Va dai 32 ai 98 anni. L'età media dei decessi è di 85 anni.

Grafico 2: Incidenza per 100 000 abitanti per età e sesso dei casi di Covid-19 dichiarati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein

Ripartizione cantonale

Sono stati dichiarati casi in tutti i cantoni e nel Principato del Liechtenstein. Tra i casi rientrano anche i singoli casi di persone che non hanno un domicilio permanente nei rispettivi Cantoni.

La carta seguente mostra l'incidenza dei casi per cantone e nel Principato del Liechtenstein. I Cantoni Ticino, Vaud e Basilea Città sono i più colpiti. Questi mostrano anche il numero più di decessi.

Grafico 3: Incidenza cantonale per 100 000 abitanti dei casi dichiarati di Covid-19 in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein

