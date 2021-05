In Svizzera quasi 500 mila vaccinazioni in una settimana

Le dosi di vaccino contro la COVID-19 somministrate in Svizzera nella settimana dal 6 maggio al 12 maggio sono state 496.634. Rispetto alla settimana precedente, il ritmo delle inoculazioni è aumentato del 33%. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In media, nella Confederazione vengono effettuate 70.948 vaccinazioni al giorno. In totale, indica l’UFSP aggiornando i dati fino a due giorni fa, sono state già somministrate 3.511.492 dosi di vaccino. Fino ad ora 1.184.138 persone sono state completamente vaccinate: questo significa che il 13,7% della popolazione ha ricevuto due iniezioni. A 1.143.216 persone è stata invece somministrata una sola dose. Attualmente 392.133 dosi sono state consegnate ai Cantoni, ma non ancora somministrate. Inoltre, 52.400 dosi sono immagazzinate dalla Confederazione.