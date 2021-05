La Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) vuole offrire una prospettiva agli organizzatori di eventi di piccole e medie dimensioni come matrimoni, compleanni o funerali.

Chiede inoltre al Consiglio federale di prevedere esperimenti pilota per le discoteche.

Secondo il piano di allentamenti in tre fasi, il Consiglio federale vuole permettere di nuovo 3.000 spettatori a partire da luglio in condizioni di protezione rigorose, e 10.000 a partire da settembre se la situazione epidemiologica lo permette. Il comitato esecutivo della CDS si è detto favorevole in linea di massima alla corrispondente modifica dell’ordinanza. Per i grandi eventi è necessaria una fase di pianificazione più lunga, ma secondo il consiglio della CDS dovrebbe essere possibile offrire una prospettiva a più breve termine agli organizzatori di eventi di piccole e medie dimensioni. Inoltre, si dovrebbe esaminare se i test pilota potrebbero essere effettuati anche nei club.

Il governo federale intende autorizzare test pilota per grandi eventi in giugno, al massimo tre per cantone, con un minimo di 300 e un massimo di 600 persone. Secondo il consiglio della CSD tali test sono impossibili nelle discoteche visto l’obbligo di sedersi e di indossare la maschere previsto dal progetto di ordinanza. Secondo la CDS test pilota nelle discoteche invece costituirebbero un’esperienza preziosa e permetterebbero di elaborare per tempo soluzioni che evitino eventi ad alto rischio di diffusione del virus.

Per quanto riguarda i grandi eventi a partire da luglio, il comitato esecutivo del CDS raccomanda un approccio prudente. Date fissate a livello di ordinanza creerebbero aspettative che magari non potranno essere soddisfatte. Il tasso di vaccinazione effettiva nella popolazione è decisivo per decidere il ritmo delle fasi di apertura.

©CdT.ch - Riproduzione riservata