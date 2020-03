Il bilancio delle vittime legate al coronavirus in Svizzera ha ufficialmente superato i 100 morti. Come anticipato dal consigliere federale Alain Berset nella conferenza stampa appena conclusa, il numero di casi di COVID-19 in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein è in aumento. Attualmente, si contano 9.765 casi confermati da test di laboratorio, 929 in più rispetto al giorno precedente. I decessi sono 103.Tutti i cantoni svizzeri e il Principato del Liechtenstein sono colpiti. Finora in Svizzera sono stati registrati 103 decessi da COVID-19 (+17).