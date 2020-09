In Svizzera si devono formare più medici. Il Consiglio degli Stati ha approvato oggi - con 20 voti contro 18 e 4 astenuti - una mozione in tal senso di Marina Carobbio (PS/TI). Il Nazionale deve ancora pronunciarsi.

Carobbio chiede quindi di rivedere le possibilità d’accesso agli studi in medicina, sostituendo - qualora fosse necessario - il sistema del numerus clausus con altre forme di valutazione attitudinali, quali ad esempio uno stage pratico di diversi mesi negli ospedali.

Il ministro dell’economia Guy Parmelin ha ricordato invano di aver già preso misure al fine di aumentare il numero di studenti in medicina in Svizzera. Si dovrebbe passare da 900 diplomati nel 2016 a oltre 1’300 dal 2025. Inoltre, il fatto di cambiare sistema di selezione d’ingresso agli studi di medicina non consentirebbe di raggiungere l’obiettivo.