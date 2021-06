Nonostante la pandemia di COVID-19, le imprese svizzere del settore della carta e del cartone hanno prodotto e venduto nel 2020 più articoli rispetto all’anno precedente, sebbene siano state colpite in maniera differenziata dalla crisi.

Per i fabbricanti di carta igienica e di imballaggi è andata meglio grazie a un aumento della domanda, mentre i produttori di carta da giornale e grafica hanno subito un calo della loro produzione, ha indicato l’associazione di categoria (SPKF).

Le società affiliate hanno prodotto complessivamente 1,39 milioni di tonnellate di carta e cartone durante l’anno in rassegna, contro 1,17 milioni dodici mesi prima, per un giro d’affari in crescita del 14,1% a 1,54 miliardi di franchi.