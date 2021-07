L’UFSP sottolinea che questa cifra è sottostimata. Ci sono persone vaccinate che si sono ammalate, ma non sono state registrate né in un ospedale né come pazienti ambulatoriali. Le cifre reali dovrebbero essere quindi un po’ più alte. Nonostante questa incertezza, il numero di casi di persone completamente vaccinate che si infettano è basso e ed è in linea con le attese, secondo l’UFSP.