La pandemia di coronavirus rileva le lacune della protezione dei consumatori: molti contratti non sono onorati, il servizio è stato pagato ma non è stato fornito. In occasione della giornata internazionale dei diritti dei consumatori, l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI), la Fédération Romande des Consommateurs (FRC) e la svizzero-tedesca Konsumentenschutz (SKS) mettono in evidenza l’asimmetria di potere tra le due parti a contratto.

In molti settori - viaggi, abbonamenti, vacanze linguistiche ed eventi - le condizioni generali di contratto (CG) sono a svantaggio dei clienti, sottolineano oggi in un comunicato le organizzazioni ACSI, FRC e SKS.

La maggior parte dei rischi sono trasferiti al cliente, e questo viene scritto a caratteri piccoli. In cima alla lista figura il rischio di dover pagare una somma anche se il contratto non può essere applicato o può esserlo solo in modo imperfetto.

Tuttavia - sottolinea il comunicato - se un cliente ha pagato un servizio, ha diritto al corrispettivo promesso. Se non lo riceve, ha diritto a un rimborso. Un buono d’acquisto, per esempio, non lo sostituisce. Un rinvio non è sempre valido.

Un cliente che rinuncia a un rimborso fa un gesto di buona volontà. Una certa dose di solidarietà e pazienza nei confronti dei fornitori di servizi ci vuole in questo particolare periodo, ma spetta al fornitore di servizi essere flessibile e onesto con il cliente, viene aggiunto.

Palestre e altri impianti sportivi (piscine, impianti di sci, ecc.) o servizi di intrattenimento (opera, teatro, ecc.) hanno dovuto chiudere e molti consumatori non hanno più potuto accedervi nonostante un abbonamento valido e pagato, viene indicato.

Molti clienti hanno chiesto un rimborso pro rata del periodo di chiusura, ma i fornitori escludono categoricamente un tale rimborso.

I consumatori che non hanno più potuto usufruire del loro abbonamento senza averne alcuna responsabilità dovrebbero poter ottenere un rimborso proporzionale per il tempo in cui non sono stati in grado di utilizzarlo. Rimandare il servizio o rilasciare un buono dovrebbe essere una scelta, non un obbligo.

La fornitura di servizi online, come i video di ginnastica, sono uno sforzo che può incoraggiare il cliente ad accettare l’inconveniente. Ma non permette di rifiutare il rimborso a un cliente che lo richieda con la motivazione che il servizio è stato fornito correttamente.

