La speranza superava la frustrazione alla vigilia dei primi allentamenti introdotti il 27 aprile. La maggioranza degli svizzeri nutre fiducia nel Governo e nelle autorità in genere per come viene gestita la crisi. Ma su diversi punti poi i pareri sono meno univoci. Se tra restrizioni e margini di libertà dei cittadini è stato trovato un equilibrio, sono molti di più coloro che ritengono che l’economia sia stata gravemente danneggiata rispetto alla salute. È quanto emerge da un sondaggio effettuato negli scorsi giorni su scala nazionale dall’istituto specializzato gfs.bern e al quale, per la Svizzera italiana, ha collaborato il Corriere del Ticino (vedi sotto).

Il 43% sostiene che nella lotta contro la pandemia l’economia sia stata molto danneggiata, mentre solo il 15% ritiene che ad esserlo maggiormente sia stata la salute. Per il 42% invece, con il «lockdown» è stato mantenuto un equilibrio fra limitazioni delle attività economiche e salvaguardia della salute pubblica. Quanto al rapporto fra libertà e restrizioni, secondo il 49% la situazione è equilibrata, il 26% ritiene che siano state adottate troppe restrizioni e il 25% invece che sono state concesse ancora troppe libertà. In tema di aiuti all’economia, secondo il 48% è stato mantenuto un equilibrio tra sostegno e suo del denaro pubblico, mentre il 30% ritiene che non si faccia abbastanza e il 22% che si stiano sprecando i soldi del contribuente.

Le autorità in genere di un elevato grado di fiducia. L’80% circa delle persone che hanno preso parte al sondaggio sostiene il mondo della scienza e il Consiglio federale, anche per il modo con cui ha gestito la crisi. La maggioranza invece afferma di non nutrire fiducia nel modo con cui hanno risposto all’emergenza Italia (60%), UE (63%), Cina (86%) e Stati Uniti (92%). I pareri sull’OMS non equamente suddivisi.

Il 78% inoltre giudica positivamente l’operato dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Tre su quattro promuovono pure il rispettivo Governo cantonale, mentre i due terzi dicono di avere fiducia nei media. Un abitante su cinque comunque è critico con la gestione dell’emergenza a livello istituzionale. Una lieve tendenza l ribasso della fiducia è stata riscontrata da altri sondaggi (SSR/Sotomo e Link).

L’umore nel Paese è abbastanza «rilassato». Mancano i contatti diretti con amici e colleghi, ma l’87% afferma di passarsela tutto sommato bene. Più del 90% inoltre si attiene alle direttive dell’UFSP. Prevale inoltre l’opinione che le professioni infermieristiche debbano essere retribuite meglio. Ma mentre la chiusura delle scuole (non era ancora stata annunciata la riapertura per l’11 maggio, ndr) è condivisa dall’83% degli svizzeri, una buona maggioranza ritiene arbitraria la decisione di ritardare l’apertura dei piccoli negozi. La recente decisione del Governo di aprire bagni pubblici e ristoranti dovrebbe aver accontentato due svizzeri su cinque. Il 40% comunque si era detto contrario a quest’ultima misura.

L’istituto gfs.bern ha suddiviso gli svizzeri in cinque categorie. La più consistente con il 32% è quella dei «premurosi» (gli italofoni il 38%) che si attengono di più alle misure sanitarie, si oppongono agli allentamenti e temono di contagiare gli altri. Seguono i «cauti» con il 22% (31% italofoni), che sostengono le restrizioni ma sono più interessati alle perdite economiche. Al contempo sono meno propensi a nuove compensazioni economiche. Ci sono inoltre quelli «orientati alla solidarietà e agli allentamenti» (25%), secondo cui sono state emanate troppe prescrizioni e vorrebbero una riapertura più rapida. Seguono i «moderatamente critici con l’autorità» (6%) e gli «oppositori» tout court (15%), critici verso l’UFSP e la comunità scientifica, contrari alle misure d’emergenza, considerate eccessive e dannose per l’economia.

Hanno risposto 25.323 persone

Il sondaggio è stato realizzato dall’istituto specializzato gfs.bern, dal 24 al 28 aprile, tramite tre quotidiani: Blick, Le Temps e Corriere del Ticino. Hanno risposto 25.323 persone: 22.118 della Svizzera tedesca, 2.586 della Romandia e 619 della Svizzera italiana. I dati sono stati ponderati in base a dimensione del nucleo familiare, partito, sesso, età e lingua per rendere la popolazione più rappresentativa possibile. Il margine di errore è di 4 punti percentuali. La validazione è avvenuta anche sulla base di altri sondaggi.

