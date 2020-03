La popolazione Svizzera ha nettamente ridotto gli spostamenti e il Ticino è il cantone in cui questo fenomeno è più evidente: lo indica Swisscom, che su richiesta delle autorità federali sta monitorando l’attività degli utenti per determinare l’osservanza del divieto di assembramenti di oltre 5 persone deciso il 21 marzo dal Consiglio federale.

Calcolato in base ai chilometri percorsi emerge un calo dei movimenti - in confronto a un tipico mese precedente - di circa il 50%, ha indicato in serata l’operatore telecom. Swisscom sottolinea che all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non vengono forniti i dati diretti su dove si trovino i singoli telefoni, bensì statistiche e altre visualizzazioni delle informazioni.