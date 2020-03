È stata convocata per questo pomeriggio alle 14 una nuova conferenza stampa da Berna per informare la popolazione sulla situazione legata al coronavirus. In Svizzera si contano al momento 8.836 casi, ovvero 776 in più rispetto a 24 ore fa. I decessi a livello nazionale sono almeno 90. Mentre in Ticino i contagi legati al virus hanno superato la soglia dei mille casi (1.211) e 53 decessi.

Presenti all’incontro con i media Patrick Mathys, capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’UFSP; il brigadiere Raynald Droz, capo dello Stato maggiore del comando operativo; Boris Zürcher, capo della direzione del lavoro della SECO; Martin Tschirren, direttore dell’Ufficio federale delle abitazioni; Hans-Peter Lenz, responsabile del Centro di gestione delle crisi; Colette Nova, vicedirettrice dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali; Susanne Kuster, vicedirettrice dell’Ufficio federale di giustizia.

LA DIRETTA DA BERNA

LA DIRETTA

Il primo a prendere la parola è stato Patrick Mathys, capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’UFSP, che ha fatto il punto sui contagi: «Il numero di casi è in aumento in tutto il mondo. L’OMS avverte che la pandemia si sta diffondendo sempre più rapidamente. In Italia il numero di nuovi decessi è leggermente diminuito. Resta da vedere se da ciò si può dedurre una tendenza. In Svizzera sono state testate circa 80 mila persone, 9 mila sono risultati positivi. I decessi questa mattina erano arrivati a 90».

400 mila dipendenti in lavoro ridotto

Boris Zürcher, capo della direzione del lavoro della SECO, ha spiegato che è già stata presentata domanda di lavoro ridotto da 27 mila aziende e 400.000 dipendenti. Si tratta dell’8% di tutti i collaboratori in Svizzera. In Ticino il 29% dei dipendenti è in regime di lavoro ridotto. Malgrado le difficoltà, il pagamento degli stipendi di marzo è garantito.

«Evitare i traslochi»

Da parte sua Martin Tschirren, direttore dell’Ufficio federale delle abitazioni, consiglia di non traslocare al momento, se non è assolutamente indispensabile. Per quanto riguarda i negozi, «se questi non vendono i loro prodotti sarà anche difficile pagare gli affitti». Per chiarire la questione il consigliere federale Parmelin ha istituito una task force con diverse organizzazioni di locatori e affittuari per chiarire la questione.

3 mila militi a disposizione

Sono attualmente 3 mila i militi a disposizione, ha detto il brigadiere Raynald Droz. L’80% è dislocato nei cantoni romandi. Inoltre, verranno impiegati anche 50 poliziotti che svolgeranno compiti di pattuglia alle frontiere con le guardie di confine

Entro giovedì 750 viaggiatori rimpatriati

A proposito dei viaggiatori svizzeri, Hans-Peter Lenz ha spiegato che entro giovedì il DFAE riporterà in Svizzera circa 750 persone rimaste bloccate in Sudamerica con tre voli.

«Non si può ancora dire che la curva dei contagi si stia appiattendo»

Negli ultimi giorni vi è stato un rallentamento nell’aumento dei casi, ma secondo l’UFSP bisogna ancora attendere per poter dire che la curva si stia appiattendo, serviranno più dati. Interrogato su quanto ha detto il medico cantonale Giorgio Merlani ai microfoni della SRF, Patrick Mathys ha sottolineato: «Non si può ancora parlare di tendenza».

Disinfezione degli spazi

In molti Paesi si vedono scene di disinfezione degli spazi pubblici, è stato fatto notare. Ma secondo l’UFSP si tratta più di uno «spettacolo che di reale efficacia»: «La trasmissione è fatta attraverso le goccioline», quindi l’UFSP ha dei dubbi sull’utilità di disinfettare strade o marciapiedi.

Il Consiglio federale domani discute del Ticino

Il Consiglio federale è «in stretto contatto» con il Ticino. Il governo si occuperà domani del tema, per trovare una soluzione. «Bisogna capire cosa è possibile fare nel quadro dell’ordinanza», ha detto Susanne Kuster, vicedirettrice dell’Ufficio federale di giustizia.

