Ancora una volta Koch ha voluto ringraziare tutte le persone attive nel sistema sanitario che si impegnano in questa situazione. Il capo della Divisione malattie trasmissibili ha poi ricordato le cifre di oggi: i casi sono 6.113, i decessi 56. Un picco è atteso nei prossimi giorni, per poi ridiscendere nelle prossime settimane, se tutti si atterranno alle misure imposte. Un accenno è stato poi dedicato alla situazione in Ticino: «È grave e mi auguro che tutti saremo pronti ad aiutare il Ticino quando ce ne sarà bisogno». «Ero al telefono fino a poco fa con il Cantone, e mi hanno garantito che in Ticino hanno abbastanza letti per la terapia intensiva per far fronte alla situazione», ha aggiunto Koch. «Tutti devono cercare di aiutarsi», ha detto ricordando le misure di sicurezza e la necessità di tutelare le persone più anziane. «Quando vedo degli anziani camminare al sole con il girello, penso che vada bene. Penso che vada meno bene quando li vedo fare la spesa nei centri commerciali».