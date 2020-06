abato lo zurighese Balthasar Glättli (48) è stato eletto nuovo presidente dei Verdi. Ciò per acclamazione durante un’assemblea dei delegati online. Una prima svizzera. Il consigliere nazionale, che succede alla bernese Regula Rytz, punta sulla digitalizzazione e si descrive come un verde... un po’ arancione.

Dopo il trionfo elettorale del 2019 sarà difficile per i Verdi superarsi. Non ha paura di diventare un presidente perdente?

La vedo positivamente: divento presidente di un partito che non è mai stato così forte come adesso. Non abbiamo mai avuto così tanti parlamentari. Anche il Ticino ora ha una deputata ecologista. La nostra Greta (ride, ndr). È un buon inizio, ma è certamente anche una sfida.

Quali sono stati i grandi meriti di Regula Rytz e cosa intende fare ancora meglio Balthasar...