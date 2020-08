Tre giovani che viaggiavano insieme su una motocicletta di cilindrata 125 cc si sono schiantati la scorsa notte contro il muro di un edificio a Küssnacht am Rigi, nel canton Svitto. Un 20.enne è morto ancora sul luogo dell’incidente, mentre un 17.enne è stato elitrasportato con gravi lesioni in un ospedale extracantonale e una 18.enne che ha riportato ferite più lievi è stata condotta in un nosocomio con un’ambulanza, indica la polizia cantonale in un comunicato diramato stamattina.