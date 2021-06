Ricordate com’erano le strade in Ticino durante il primo lockdown della pandemia? Ecco, poco ci manca. Buona parte di Ginevra, come promesso, è stata blindata in attesa del vertice bilaterale tra il presidente statunitense Joe Biden e il suo omologo russo Vladimir Putin. Quest’ultimo è atterrato allo scalo internazionale di Ginevra in questi minuti (alle 12:26) e nel frattempo tutte le strade lungo il Lemano sono state chiuse al pubblico. A ogni vicolo laterale del Quai troviamo un posto di blocco della polizia con tanto di barriere e blocchi di cemento.

In questi minuti che precedono l’arrivo delle delegazioni la parola d’ordine degli agenti è: «Di qui non passa nessuno, per nessun motivo». Ma fino a quando? «Non siamo noi che decidiamo, è lui (ndr. Putin) che decide», ci risponde sorridendo un agente. Solo all’ultimo posto di blocco nei pressi di Villa La Grange la stampa è autorizzata ad attraversare brevemente la strada per raggiungere la «cittadella dei media». E il clima, come detto, è abbastanza surreale. Il Quai Gustave-Ador che porta alla Villa, solitamente molto trafficato, è ora completamente vuoto e assomiglia al set di un film post-apocalittico. Gli elicotteri sorvolano la zona in continuazione e il Lago è ormai popolato solo da imbarcazioni della Polizia o dell’esercito svizzero. Intanto, proprio in questi minuti anche il presidente della Confederazione Guy Parmelin è arrivato alla Villa dove verso le 13:30 darà il benvenuto ai due super ospiti. L’incontro tra i due «grandi della terra» dovrebbe durare circa quattro o cinque ore.