«La vita è bella». Prendere in prestito il titolo della pluripremiata pellicola diretta e interpretata da Roberto Benigni, facendolo diventare uno slogan d’azienda, dovrebbe garantire un po’ d’ottimismo anche in tempi bui. Al Gruppo Bindella, proprietario di oltre quaranta ristoranti di cucina italiana in tutta la Svizzera e attivo pure nella produzione vinicola, nell’edilizia e nel settore immobiliare, tale slancio di futuribilità risulta tuttavia parecchio difficile ora. Il lockdown ordinato dalle autorità politiche a fine dicembre è stato un brutto colpo. Una battuta d’arresto che, accodandosi a un’annata già pesantemente influenzata dalla pandemia di coronavirus, ha messo a dura prova l’ostinata voglia di rialzarsi. Questo affanno ha spinto Rudi Bindella e suo figlio Rudi jr., uomini forti...