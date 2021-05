In una scuola elementare di Fleurier, nel cantone di Neuchâtel, circa un quarto degli allievi è stato recentemente infettato dal coronavirus. È quanto risulta dai test di massa effettuati mercoledì scorso. Tutte le classi sono state messe in quarantena.

In totale 37 scolari e cinque insegnanti sono stati infettati dal SARS-CoV-2 in una delle tre scuole dell’obbligo del comune della Val-de-Travers, riferisce un comunicato odierno del cantone di Neuchâtel. Si tratta del 23% di tutti gli allievi della scuola interessata.

Un secondo test di massa sarà effettuato martedì tra le persone in quarantena che sono risultate negative, così come tra i famigliari che vivono sotto lo stesso tetto. La scuola rimarrà in quarantena fino al martedì della settimana successiva.

I risultati mostrano che il virus era ancora in circolazione nella regione, sottolineano le autorità cantonali ricordando l’importanza dei test settimanali a casa anche in assenza di sintomi. Chiunque mostri eventuali sintomi dovrebbe andare in un apposito centro, in una farmacia o dal personale medico per essere sottoposto a test.