Fra il 1. e il 7 novembre in Svizzera e nel Liechtenstein i casi di coronavirus e le relative ospedalizzazioni sono risultati in aumento, mentre sono sensibilmente calati i decessi. Pressoché invariato invece il numero delle persone in terapia intensiva. È quanto emerge dal rapporto settimanale dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).