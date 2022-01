«Semplicità e selezione delle informazioni». Sono questi i due ingredienti vincenti per sopravvivere in un mondo ormai digitale, perlomeno a detta del professor Claudio Visentin, docente di Storia del Turismo presso l’Università della Svizzera italiana a Lugano. In un mondo in cui ogni informazione risulta ormai essere reperibile online con pochi semplici click, le guide cartacee continuano a difendere il loro nome e la loro utilità, anche se non senza qualche difficoltà. Ne è un esempio Lonely Planet, la casa editrice australiana conosciuta in tutto il mondo che proprio la scorsa settimana ha festeggiato il cinquantesimo anniversario del viaggio che diede origine a un colosso del settore turistico. I coniugi Wheeler, con il racconto del loro primo viaggio «Across Asia on the Cheap», scritto...